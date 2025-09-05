Çin’de üretim düşünce bakır fiyatları yükseldi

Bakır fiyatları haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük üreticisi Çin’de rafine bakır üretiminde yaşanan nadir düşüş, küresel piyasaları hareketlendirdi.

Hurda bakırı hedef alan yeni vergi düzenlemelerinin arzı sıkılaştırması beklenirken, rafine üretimin bu ay düşeceği tahmin ediliyor. Bu gelişme, metal fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattı.

LME ve Şanghay piyasaları

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır yüzde 0,29 artışla ton başına 9.927 dolara yükseldi. Haftalık bazda yüzde 0,25’lik kazanç yolunda ilerliyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,19 düşüşle 79.830 yuana (11.160 dolar) geriledi. Ancak haftalık bazda yüzde 0,1 artıda kaldı.

Talep beklentileri

Eylül ve Ekim ayları, Çin’de sanayi faaliyetlerinin mevsimsel olarak hızlandığı dönemler olarak öne çıkıyor. Everbright Futures analistleri, zayıf işletme oranları ve hurda tedarikindeki aksaklıklara rağmen tüketimde toparlanma beklediklerini açıkladı.

Doların etkisi ve diğer metaller

Doların haftalık yüzde 0,4 değer kazanması, metal fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

Diğer LME metalleri arasında alüminyum yüzde 0,15, kurşun yüzde 0,13, kalay yüzde 0,07 ve çinko yüzde 0,02 yükselirken, nikel yüzde 0,2 geriledi.

SHFE’de ise alüminyum yüzde 0,05 yükselirken, nikel yüzde 0,59, kurşun yüzde 0,03, kalay yüzde 0,42 ve çinko yüzde 0,23 düştü.

Gözler ABD verilerinde

Piyasaların odağında şimdi TSİ 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu var. Verilerin metal fiyatları üzerinde kısa vadede belirleyici olması bekleniyor.