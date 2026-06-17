Çin'den gelen veriler demiri vurdu: 4 ayın en düşük seviyesi

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Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de talebin zayıfladığına ilişkin işaretler ve güçlü arzla birlikte mart ayından bu yana ilk kez ton başına 100 doların altına geriledi. Singapur Borsası'nda işlem gören vadeli kontratlar gün içinde yüzde 2,1'e varan kayıpla 99,10 dolara kadar düştü.

Bu hafta açıklanan veriler, dünyanın en büyük demir ithalatçısı Çin'de çelik üretiminin düştüğüne ve büyümenin de pandemiden bu yana en düşük seviyelere gerilediğine işaret ederken, yüksek stoklar da demir fiyatını baskıladı.

Çelik üretiminin temel hammaddesi olan demir cevheri, son beş haftadaki düşüşlerin ardından yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Çin'deki talep görünümünün yanı sıra Gine'de de Simandou madeninde üretim kademeli olarak artırılıyor. Bu yeni arzın da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de demir cevheri piyasasını olumsuz etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin deniz taşımacılığı maliyetlerini düşürmesi, demir cevheri için maliyet desteğinin zayıflamasına neden oluyor.