Çinko 11 ayın zirvesini zorluyor

Kasım ayında çinko vadeli işlemleri ton başına 3 bin 100 dolara doğru yükselerek yıl başından bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Piyasada oluşan arz sıkıntıları ve güçlü tüketim beklentileri, fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Verilere göre bu yıl maden üretimi yüzde 6,3 artmasına rağmen rafine çinko üretimi yüzde 2’den fazla geriledi.

Bu düşüşün başlıca nedenleri; Kazakistan ve Japonya’daki eritme tesislerinde üretim kısıtlamaları ile Japonya’da önemli tesislerden biri olan Toho Zinc Annaka fabrikasının kapanması.

Arz tarafındaki bu baskı, rafinerilerin çinko işleme ücretlerinin de yükselmesine yol açtı. Geçen yıl sonunda negatif 115 dolar/ton seviyesinde olan işleme ücretleri, bu yıl 100 dolar/ton düzeyine çıktı.

LME stokları çakıldı

Londra Metal Borsası’ndaki çinko stokları yıl başındaki 230.5 bin tondan 35 bin tona gerileyerek dramatik bir düşüş gösterdi. Bu miktar, dünyanın bir günlük çinko talebinden bile az.

Bu olağanüstü düşüş, spot fiyat ile 3 aylık vadeli fiyat arasındaki farkın 1997’den bu yana en keskin seviyeye çıkmasına neden oldu.

Temel metaller genel olarak, elektrikli araçlar, enerji altyapısı ve hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarının çinko talebini koruyacağı beklentisiyle destek buluyor.

Küresel büyümede yaşanan yavaşlamaya rağmen, sanayi metallerinin tüketimi bu yapısal dönüşüm sayesinde güçlü kalmaya devam ediyor.

Çinko piyasasında arz kısıtları devam ettikçe, uzmanlara göre fiyatların yukarı yönlü seyri sürpriz olmayacak.