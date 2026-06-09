Demir cevheri fiyatları zayıf Çin talebiyle düşüşünü sürdürüyor

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Asya piyasalarında demir cevheri vadeli işlemleri art arda beşinci işlem gününü kayıpla tamamladı. Dünyanın en büyük çelik tüketicisi Çin genelinde mevsimsel zayıflık fiyatları baskılıyor. Çin Dalian Emtia Borsası üzerinde en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri sözleşmesi (TIO1!) TSİ 06.11 itibarıyla yüzde 0,26 düşerek ton başına 759,5 yuan (112,04 dolar) seviyesine geriledi. Borsa verileri fiyatların yaklaşık iki aylık en düşük seviyelerde işlem gördüğünü yansıtıyor.

Singapur Borsası üzerinde temmuz vadeli gösterge demir cevheri sözleşmesi (SZZFN6) ise yüzde 0,42 artışla ton başına 100,6 dolar seviyesine ulaştı. Şanghay Metal Piyasası (SMM) analistleri liman teslim alma hacimlerindeki düşüşün çelik fabrikalarından gelen talebin yavaşladığını yansıttığını bildirdi. Analistler ayrıca demir cevheri sevkiyatlarının artmaya devam ettiğini not etti. ING uzmanları kısa vadede mevsimsel olarak zayıf çelik talebinin fiyatları baskılamasını öngörüyor.

Otomobil satışlarındaki daralma demir cevheri endeksini baskılıyor

Koklaşabilir kömür ve kok kömürü maliyetlerindeki artış çelik kar marjlarını sıkıştırıyor. Çin Binek Araç Birliği (CPCA) verileri ülkede otomobil satışlarının geçen ay yıllık bazda yüzde 22,3 düşerek 1,53 milyon araca gerilediğini gösterdi. Sektördeki daralma art arda sekizinci ayına girdi. Çin imalat sanayisi ülkenin uzun süredir devam eden emlak krizinin ardından ana çelik tüketicisi konumuna yerleşti.

Mysteel verilerine göre 2025 yılında Çin imalat sektörü ülkenin toplam çelik kullanımının yaklaşık yüzde 53'ünü tüketti. İnşaat sektörü ise toplam tüketimin yüzde 36'sını oluşturdu. Dalian Emtia Borsası üzerinde işlem gören demir cevheri dışındaki diğer çelik üretim malzemeleri de değer kaybetti. Koklaşabilir kömür (NYMEX:ACT1!) yüzde 7,41 ve kok kömürü (DCJcv1) yüzde 4,28 oranında düştü.

Şanghay borsası çelik göstergeleri değer kaybetti

Mayıs ayında Şansi eyaletindeki Liushenyu madeninde en az 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrasında güvenlik gerekçesiyle kapatılan madenler faaliyetlerine dönüyor. Güvenlik denetimlerinin ardından kömür madenlerinin yarısından fazlası 8 Haziran itibarıyla operasyonlara yeniden başladı. Mysteel raporu artan arzın kömür fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdığını gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası üzerinde çelik göstergeleri seansı düşüşle tamamladı. İnşaat demiri yüzde 0,41 değer kaybetti. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,65 ve filmaşin yüzde 0,12 oranında geriledi. Paslanmaz çelik fiyatları ise piyasada yüzde 1,81 düşüş yaşadı.