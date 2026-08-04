El Nino tarım piyasasını vurdu: Buğday iki yılın zirvesinde

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Tarım emtiası piyasasında temmuz ayında iklim kaynaklı üretim endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sert yükselişler yaşandı. El Nino hava olayı, küresel kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşında limanların zarar görmesi, özellikle buğday fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen ay kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 8,5, mısırda yüzde 6,4, pirinçte yüzde 5 ve soya fasulyesinde yüzde 3,8 yükseldi.

Buğday ve soya fasulyesi iki yılı aşkın sürenin zirvesinde

Temmuz ayında buğdayın kile başına fiyatı 7,1125 dolara, soya fasulyesinin fiyatı ise 12,5650 dolara çıktı. Böylece her iki ürün de Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD merkezli Intercontinental Exchange'te libre bazında kahve fiyatları yüzde 6,2, pamuk fiyatları yüzde 5 arttı. Şeker yüzde 2,6 değer kaybederken kakaonun ton başına fiyatı yüzde 6,3 yükseldi.

El Nino kahve üretimini tehdit ediyor

El Nino'nun Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'daki etkileri, kahve piyasasında üretim endişelerini artırdı. Brezilya ve Vietnam'da sıcaklıkların yükselmesi ve yağışların azalması, kahve fiyatlarındaki artışın temel nedenleri arasında gösterildi.

Brezilya, "arabica"; Vietnam ise "robusta" türü kahvede dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçıları arasında bulunuyor. Yüksek sıcaklıkların kahve ağaçlarının çiçeklenmesini azaltması, rekoltenin düşebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmelerin ardından ETF'ler üzerinden alınan kahve pozisyonlarında artış görüldü.

Pamuk ve kakao fiyatları da yükseldi

Hindistan'da iklim koşulları nedeniyle pamuk ekim alanlarının daralması ve Sincan bölgesindeki aşırı sıcaklıklar, pamuk fiyatlarını destekledi.

Kakao piyasasında ise Batı Afrika'daki üretime ilişkin kaygılar öne çıktı. Fildişi Sahili ve Gana'da devam eden şiddetli yağışların siyah kabuk hastalığı riskini artırması, kakao arzına yönelik endişeleri güçlendirdi.

Şeker fiyatlarında ise farklı bir seyir izlendi. Küresel arzın yüksek olacağı beklentisi, üretim risklerinin önüne geçerek fiyatların gerilemesine neden oldu.

Buğday üretim tahminleri aşağı çekildi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "El Nino hava olayına ilişkin riskler buğday fiyatları üzerinde etkili oluyor" dedi.

El Nino'nun bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasına ve yağışların azalmasına yol açtığını belirten Ergezen, üretime ilişkin risklerin Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Avustralya'da hissedildiğini söyledi.

Avustralya, ABD, Fransa ve Almanya'nın önemli buğday üreticileri olduğunu hatırlatan Ergezen, bu ülkelerdeki yüksek sıcaklıkların üretim beklentilerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Üretim tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmesi de buğday fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

El Nino'nun etkisinin Şubat 2027'ye kadar sürmesinin beklendiğini belirten Ergezen, "Ama bu etkiyi sadece buğdayda değil pamuk, pirinç, kakao, kahve gibi tarımsal ürünlerde de görüyoruz" dedi.

Güçlü talep ve kurumsal yatırımcı desteği

ABD merkezli Round Lakes Commodities'in Kurucu Ortağı Tore Alden, güçlü talebin buğday piyasasını desteklediğini ifade etti.

Genel olarak hava koşulları elverişli seyretse de ABD'nin bazı bölgelerinde son bir ayda ortalamanın üzerinde sıcaklık görülmesinin verim kaybı ihtimalini artırdığını belirten Alden, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha genel bir bakış açısıyla, artan petrol fiyatlarından dolayı enerji ve ulaşım maliyetlerindeki artıştan kaynaklanabilecek olası fiyat yükselişlerine karşı korunmak amacıyla kurumsal yatırımcıların emtia piyasasına yönelmesinin de buğdaydaki yükselişlere katkıda bulunduğunu söyleyebilirim."