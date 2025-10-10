Emtia 2025'te yön değiştirdi: Değerli metaller altın ve gümüş önderliğinde rekor kırdı, petrol ve tarım geriledi

Emtia piyasasında yılın 9 ayında oynaklık artarken, değerli metallerin yükselişi dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, merkez bankalarının altın talebini artırması ve küresel jeopolitik riskler, altın ve diğer değerli metallerde sert yükselişleri beraberinde getirdi.

Bu dönemde ons bazında fiyatlar; altında yüzde 47, gümüşte yüzde 61,4, platinde yüzde 74, paladyumda yüzde 38 arttı.

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, düşük faizlerin ve küresel belirsizliklerin altının yükselişinde etkili olduğunu belirterek, “Altının tarihi zirvelere ulaşması diğer değerli metallerin de yükselmesine neden oldu” dedi.

Altın ve gümüşte güvenli liman etkisi

Fed’in faiz indirimleriyle birlikte faiz getirisi olmayan varlıklar yeniden cazip hale geldi. ABD’deki bütçe tartışmaları, Çin’in yatırım talebi ve jeopolitik riskler altına güçlü destek sağladı.

Gümüş ise hem finansal belirsizliklerde güvenli liman hem de endüstriyel kullanım alanları sayesinde dikkat çekti.

Özellikle elektronik, yarı iletken ve güneş paneli üretiminde yoğun talep gören gümüş, ABD’nin “kritik mineral” listesine dahil edilmesiyle daha da değerlendi.

Platin ve paladyumda jeopolitik etki

Platin fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki sözlü gerilim etkili oldu.

Trump’ın elektrikli araç teşviklerini azaltabileceğine yönelik beklentiler, karbon yakıtlı araçlarda kullanılan platin talebini artırdı.

Ayrıca ABD’nin paladyum ithalatına vergi getirebileceği beklentisi de paladyum fiyatlarını yukarı taşıdı.

Baz metallerde bakır rekor kırdı

Baz metallerde genel olarak yükseliş yaşanırken, bakır fiyatları tarihi zirveyi gördü.

Libre bazında; bakır yüzde 21,1, alüminyum yüzde 4,9, kurşun yüzde 1,8 arttı. Öte yandan nikel yüzde 0,6, çinko yüzde 1,2 geriledi.

Bakırın libresi 5,92 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yükselişte, Freeport McMoran’ın Endonezya’daki Grasberg madeninde meydana gelen kaza ve Trump yönetiminin bakır ithalatına yüzde 50 tarife getirme kararı etkili oldu.

Ayrıca Çin’den gelen güçlü talep, arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı çekti.

Enerji grubunda düşüş hakim

Emtia piyasasının enerji cephesinde ise tablo tersine döndü. Bu dönemde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,6, doğal gaz fiyatı yüzde 9 geriledi.

ABD’de artan petrol stokları, OPEC+’nın üretimi artırabileceğine yönelik haber akışı ve küresel talep endişeleri enerji fiyatlarını baskıladı.

Tarım ürünlerinde sert düşüş, kahve pozitif ayrıştı

Tarım emtialarında 2025’in ilk 9 ayında kahve hariç ürünler değer kaybetti.

Chicago Ticaret Borsası verilerine göre; buğday yüzde 7,9, mısır yüzde 9,4, soya fasulyesi yüzde 0,9,

pirinç yüzde 19,3 düştü.

ABD’deki ICE borsasında; kahve yüzde 17,2 artarken, şeker yüzde 13,8, pamuk yüzde 3,8, kakao yüzde 42,2 geriledi.

Kahve fiyatı libre başına 4,29 dolarla rekor kırarken, bu artışta ABD’nin Brezilya ve Kolombiya’ya uyguladığı gümrük vergileri etkili oldu.

Diğer yandan, yüksek buğday rekoltesi, artış gösteren mısır üretimi ve pirinç arzının büyümesi tarımsal fiyatları baskıladı.

"Düşük faiz ve riskler metaller için ideal ortam yarattı"

KCM Trade Global Analisti Tim Waterer, yılın 9 aylık performansına ilişkin, “Düşük faiz oranları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alım eğilimi, değerli metalleri yatırımcılar için cazip hale getirdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Waterer, sanayi talebiyle birlikte değerli metallerdeki yükselişin 2025’in kalanında da devam edebileceğini söyledi.