Fed’in faiz indirim beklentisiyle gümüş fiyatları dengelendi

Küresel emtia piyasalarında geçen hafta yaşanan satışların ardından gümüş fiyatları haftaya yatay bir seyirle başladı. Pazartesi günü ons fiyatı 50 dolar civarında dengelenirken, bu görünümün temel nedeni ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen “güvercin” sinyaller oldu.

Yüzde 44’ten yüzde 69’a çıkardı

New York Fed Başkanı John Williams, yaptığı açıklamada yakın dönemde faiz indiriminin hâlâ masada olduğunu, özellikle iş gücü piyasasındaki zayıflamanın enflasyondan daha büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Bu mesaj sonrası piyasaların Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 44’ten yüzde 69’a çıkarması dikkat çekti.

Buna karşın Fed üyeleri arasında görüş birliği bulunmuyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins, hangi politika adımının uygun olacağına ilişkin net karar vermediğini belirterek temkinli duruşunu korudu.

Kâr satışları ve temkinli yatırımcı davranışı

Bu nedenle yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD perakende satış, üretici fiyat endeksi ve işsizlik başvuruları verilerine odaklandı.

Gümüş, Ekim ayından bu yana tarihi zirvelerini test etmiş olsa da Fed’in para politikasına yönelik belirsizlikler, kâr satışları ve temkinli yatırımcı davranışı fiyatları baskılıyor. Piyasalarda kısa vadeli yönün, ekonomik veriler ve Fed mesajlarıyla şekilleneceği değerlendiriliyor.