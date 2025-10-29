Gümüş, Fed kararı öncesi 47,5 dolara yükseldi
Gümüş fiyatları, teknik toparlanmayla bir aylık dip seviyelerinden uzaklaşarak ons başına 47,5 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcıların gözü, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Piyasalar, 25 baz puanlık faiz indirimi beklerken Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı.
Gümüş fiyatları, Fed’in faiz kararına saatler kala bir aylık dip seviyesinden toparlanarak 47,5 dolar seviyesine çıktı.
Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapması beklenirken, piyasalarda asıl odak Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları olacak.
ABD’de hükümetin kısmi kapanmasının beşinci haftasına girmesi, kritik ekonomik verilerin gecikmesine yol açarken, para politikası beklentilerinin şekillenmesini de zorlaştırıyor.
Geçtiğimiz hafta aşırı değerleme endişeleri sonrası yaşanan satış dalgasında gümüş yüzde 6’dan fazla değer kaybetmişti.