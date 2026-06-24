Gümüş fiyatı düşse de gümüş fonları yüz güldürdü: Kazanç yüzde 100'ü aştı

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Gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilmeye rağmen, Borsa İstanbul'da işlem gören gümüş fon sepetleri son bir yılda yatırımcısına yüzde 100'e varan kazanç sağladı.

Yüzde 100'e varan kazanç

Investing verilerine göre bu fonlar, son 1 yılda yüzde 95 ile yüzde 102,24 arasında değişen oranlarda değer kazandı.

Son bir yıllık performansa bakıldığında en yüksek getiriyi sağlayan fon yüzde 102,24 yükselirken, ikinci sıradaki fon yüzde 100,2, üçüncü sıradaki fon ise yüzde 95,02 kazanç elde etti.

Fonlar, yıl içinde gördükleri en düşük seviyelere kıyasla ise yaklaşık yüzde 220'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar kazandı

Fonlar gümüş fiyatlarındaki yükselişle beraber TL'deki değer kaybından da faydalanma fırsatı sunarken gümüş fonlarında fiyatlar anlık olarak güncellenmediğinden kısa vadeli al-sattan ziyade daha çok orta ve uzun vadeli yatırımcıları kendine çekti.

Önümüzdeki dönemde fonların performansının küresel gümüş fiyatları, sanayi talebi ve döviz kuruna göre şekillenmesi beklenirken özellikle güneş paneli üretiminde yoğun kullanılan gümüşe yönelik talep, uzun vadeli görünümü destekiyor. Ancak küresel faiz politikaları ve Türkiye'deki enflasyon-kur hareketleri de fon getirileri üzerinde belirleyici oluyor.

Öte yandan fonların güncel birim fiyatları, son 52 haftada gördükleri zirve seviyelerin yaklaşık yarısında bulunuyor.