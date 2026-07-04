Gümüş fiyatında beklentiler 60 dolar üzerinde güçlendi

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Gümüş, cuma günü ikinci kez 60 doların üzerinde tutundu. XAG/USD haftalık kazancını yüzde 5,50’nin üzerine taşıdı ve 62,42 dolardan işlem gördü. ABD Doları’ndaki zayıflama da beyaz metale destek verdi. Fiyat gün içinde 62,89 dolara yükselerek sekiz günlük zirvesini test etti.

Gümüş fiyatında beklentiler açısından en kritik gösterge, Göreceli Güç Endeksi’nin aşırı satım bölgesinden çıkması oldu. RSI, 43 seviyesine doğru toparlandı. Momentum henüz tamamen boğa bölgesine geçmedi. Ancak alıcılar son iki işlem gününde piyasada yeniden ağırlık kazandı.

FXStreet analisti Christian Borjon Valencia, kısa vadeli teknik görünümde 65 dolar seviyesini ana eşik olarak öne çıkardı. Gümüş fiyatında beklentiler, fiyatın 65 dolar üzerine yerleşmesi halinde daha güçlü bir toparlanma alanı açabilir. Çünkü bu seviye, fiyatı uzun vadeli hareketli ortalamalara yaklaştıracak ilk teknik kapı niteliği taşıyor.

Öte yandan RSI göstergesi henüz 50 eşiğini aşmadı. Dolayısıyla teknik tablo tam bir trend dönüşü üretmiyor. Buna karşın aşırı satım bölgesinden gelen tepki, satış baskısının kısa vadede zayıfladığını gösteriyor.

65 dolar eşiği teknik görünümde ara kapıyı açıyor

Gümüş fiyatında beklentiler için 65 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak izleniyor. XAG/USD bu eşiği aşarsa ilk hedef 200 günlük basit hareketli ortalama olacak. Söz konusu ortalama 69,97 dolar seviyesinde bulunuyor ve 70 dolar psikolojik bölgesinin hemen altında yer alıyor.

200 günlük ortalama, piyasada orta ve uzun vadeli eğilimi ölçen ana teknik göstergelerden biri kabul ediliyor. Bu nedenle 69,97 dolar seviyesi yalnızca ara direnç değil, aynı zamanda trend gücü testi niteliği taşıyor. Fiyat bu bölgeyi aşarsa yeni direnç 71,32 dolardaki 50 günlük basit hareketli ortalama olacak.

Sonraki teknik eşik ise 74,96 dolardaki 100 günlük basit hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu yapı, XAG/USD’de toparlanmanın kademeli ilerleyeceğini gösteriyor. Gümüş fiyatında beklentiler bu nedenle tek bir direnç kırılımına değil, ardışık teknik teyitlere bağlı kalıyor.

60,92 dolar altı satış baskısını yeniden artırabilir

Aşağı yönde ilk önemli seviye gün içi düşük olan 60,92 dolar olarak izleniyor. Gümüş bu seviyenin altına sarkarsa satıcılar yeniden alan kazanabilir. Ardından 60 dolar psikolojik destek olarak öne çıkacak.

60 dolar eşiği kısa vadeli piyasa algısı açısından kritik önem taşıyor. Çünkü fiyat iki işlem gününde bu bölgeyi geri aldı. Dolayısıyla 60 doların yeniden kaybedilmesi, toparlanmanın gücünü zayıflatabilir.

Daha derin bir satışta piyasa 30 Haziran’da görülen 56,61 dolarlık dip seviyeye odaklanacak. Bu seviye, mevcut tepkinin başladığı ana teknik tabanı temsil ediyor. Gümüş fiyatında beklentiler aşağı yönde 56,61 dolar korunmadıkça kalıcı toparlanma sinyali üretmekte zorlanabilir.

Dolardaki zayıflık beyaz metali destekledi

Gümüşteki yükselişin arkasında yalnızca teknik tepki bulunmuyor. ABD Doları’ndaki zayıflama da emtia tarafında alımları destekledi. Doların güç kaybetmesi, dolar bazlı değerlenen metaller için daha elverişli bir zemin oluşturdu.

Bununla birlikte, gümüş hâlâ teknik seviyelere duyarlı ilerliyor. 65 dolar üzerindeki kapanışlar alıcıların elini güçlendirecek. Buna karşın 60,92 dolar ve 60 dolar desteklerinin kaybedilmesi, düşüş eğiliminin yeniden güç kazanmasına yol açabilir.

XAG/USD, aşırı satım bölgesinden gelen tepkiyle kısa vadede toparlandı. Ancak fiyatın 69,97 dolar, 71,32 dolar ve 74,96 dolar dirençlerini aşması gerekiyor. Gümüş fiyatında beklentiler, 65 dolar üzerindeki hareketin kalıcılığına bağlı olarak daha yapıcı bir görünüme geçebilir.