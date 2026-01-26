Gümüş fiyatları tarihi zirvesini yeniledi!

Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 7'nin üzerinde artış göstererek ons başına 110 doların üzerine çıktı ve tarihi seviyelerini yeniledi. Yükselişte güvenli liman talebinin güçlenmesi, yatırım amaçlı alımlar ve fiziki piyasada devam eden arz sıkışıklığının etkili olduğu belirtildi.

Yılbaşından bu yana gümüş yüzde 55'lik bir artış

Yılbaşından bu yana gümüş fiyatlarında yaklaşık yüzde 55'lik bir artış kaydedildi. Artan fiyatlara rağmen, özellikle Çin ve Hindistan gibi önemli piyasalarda perakende yatırımcı talebinin güçlü seyrini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Yatırımcıların giderek daha fazla 1 kilogramlık gümüş külçelere yöneldiği, Çinli üreticilerin ise artan talebi karşılamak amacıyla gümüş takı üretiminden yatırım ürünlerine ağırlık verdiği belirtiliyor.

Güvenli liman talebi ilgiyi destekledi

Makroekonomik gelişmeler de değerli metallere olan ilgiyi destekledi. Artan jeopolitik ve ticaret gerilimleri yatırımcıları güvenli varlıklara yöneltirken, Donald Trump'ın Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanabileceğini söylemesi piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Fed faiz indirimi beklentileri destekliyor

Öte yandan Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yerine daha güvercin bir ismi tercih edebileceğine yönelik beklentiler, ilerleyen dönemde faiz indirimlerine gidilebileceği öngörülerini güçlendirdi. Bu beklentilerin de değerli metallerdeki güvenli liman alımlarını desteklediği değerlendiriliyor.