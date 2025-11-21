Gümüş fiyatlarında Fed etkisi

Gümüş fiyatları Cuma günü ons başına 50 doların altına düşerek üst üste ikinci seansı kayıpla kapattı. Değerli metaldeki gerilemenin temel nedeni, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı yönündeki beklentilerin güçlenmesi oldu.

Perşembe yayımlanan gecikmeli tarım dışı istihdam raporu, iş gücü piyasasında karışık bir tablo ortaya koydu. Eylül ayında istihdam artışı hızlanırken, işsizlik oranının yüzde 4,4’e yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesine çıkması dikkat çekti.

Faiz indirimi beklentisini zayıflattı

Bu veri, Fed’in Aralık ayında gerçekleştireceği FOMC toplantısı öncesindeki son istihdam raporu niteliğini taşıyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu, Ekim ayı raporunun yayımlanmayacağını, verilerin gecikmeli kasım raporuyla birleştirileceğini açıkladı.

Ayrıca Fed Guvernörü Michael Barr’ın, enflasyon hedefin üzerinde seyrederken faiz indirimlerinde “çok dikkatli” olunması gerektiği uyarısı da piyasaların faiz indirimi beklentisini zayıflattı.

Bu gelişmelerle birlikte gümüş, haftayı yüzde 1’den fazla kayıpla tamamlama yolunda ilerliyor ve yatırımcıların risk iştahının sınırlı kaldığı bir dönemde baskı altında kalmaya devam ediyor.