Gümüş piyasasında hesapları değiştiren gelişme

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Meksika merkezli dünyanın en büyük birincil gümüş üreticisi Fresnillo, yılın ilk yarısında gümüş üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 22 milyon ons seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ancak üretimdeki 2,8 milyon onsluk düşüşün üçte biri, Silverstream adı verilen finansal üretim anlaşmasının sona ermesinden kaynaklandı. Buna karşın kalan miktar ise doğrudan madencilik faaliyetlerindeki gerilemeden kaynaklandı. Şirket, işlettiği birçok madende cevher tenörünün düşmesi nedeniyle aynı miktarda gümüş üretmenin zorlaştığını bildirdi.

Rekor fiyatlar üretimi hızlandıramıyor

Dikkat çeken nokta ise gümüş fiyatlarının tarihi seviyelere yaklaşmasına rağmen üretimin aynı hızda artırılamaması oldu. Fresnillo, güçlü kârlılığa rağmen yıllık yatırım harcaması planını aşağı yönlü revize ederken, 2026 yılı üretim tahminini de 42 ila 46,5 milyon ons aralığında korudu.

Bu durum da yüksek fiyatların kısa vadede yeni arz oluşturmak için tek başına yeterli olmadığını gösterdi.

Asıl sorun yapısal

Gümüş piyasasında arzın hızla artamamasının en önemli nedenlerinden biri de üretimin büyük bölümünün doğrudan gümüş madenlerinden gelmemesi.

Küresel gümüş üretiminin yaklaşık dörtte üçü, kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu nedenle gümüş fiyatları yükselse bile üretim kararları çoğu zaman diğer metallerin ekonomik koşullarına göre şekilleniyor.

Bunun yanında birçok madende cevher kalitesinin zamanla düşmesi de üretimi sınırlayan önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Arz açığı beklentisi sürüyor

Sektör araştırma kuruluşları Metals Focus ve Silver Institute, küresel gümüş piyasasında 2026 yılında 46,3 milyon onsluk arz açığı oluşmasını bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse piyasada üst üste altıncı yıl arz açığı yaşanmış olacak.

Öte yandan yeni maden yatırımlarının uzun yıllar alması ve mevcut sahalarda üretimin istenilen hızda artırılamaması nedeniyle gümüş arzındaki sıkışıklığın kısa vadede devam edeceğini belirtiliyor.