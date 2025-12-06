Gümüş rekora doymuyor: Tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı

Eylül ayına ilişkin gecikmeli açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güveni anketi, Fed’in yakın vadede faiz indirimi ihtimalini canlı tuttu.

Özellikle bir yıl ileriye dönük enflasyon beklentilerinin gerilemesi, faiz getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan gümüşü daha cazip hale getirdi. Bu gelişme, hafta başında görülen sert kâr satışlarının hızla telafi edilmesine zemin hazırladı.

Güvenli liman ve değer saklama aracı

Özel sektör istihdam verileri ve şirketlerin açıkladığı işten çıkarma rakamları, işe alımlarda belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Bu tablo, ABD ekonomisinde daha gevşek bir para politikasına geçiş olasılığını artırırken, piyasalarda hızlı bir fiyat yeniden değerlendirme sürecini tetikledi. Sonuç olarak yatırımcılar güvenli liman ve değer saklama aracı olarak gümüşe yöneldi.

Arz kısıtları ve ETF talebi öne çıkıyor

Gümüşteki yükselişi sadece makroekonomik beklentiler değil, yapısal faktörler de destekliyor. Borsalarda görünen gümüş stoklarının düşük seviyelerde seyretmesi, ETF’lere yönelik yeniden başlayan alımlar ve sektörün 2025 yılı için öngördüğü arz açığı, piyasayı daha da sıkılaştırıyor. Bu durum, kısa pozisyonların kapanmasını hızlandırarak fiyat artışını güçlendiriyor.

Endüstriyel talep yükseliş beklentilerini destekliyor

Güneş enerjisi ve diğer temiz teknoloji alanlarından gelen kalıcı endüstriyel talep, orta vadede gümüş için yükseliş beklentilerini destekleyen bir diğer kritik unsur olarak öne çıkıyor. Bu dinamikler, gümüşün rekor seviyelere doğru ilerleyişini güçlendiriyor.