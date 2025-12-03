Gümüş rekora yakın seyrini koruyor
Gümüş, yatırımcıların faiz indirimlerine yönelik pozisyonlarını artırması ve küresel piyasadaki arz sıkışıklığının devam etmesiyle rekor seviyeye yakın seyrini sürdürüyor. Beyaz metal, pazartesi günü 58,84 dolarla tüm zamanların zirvesini görmesinin ardından yatay bir görünüme geçti.
Yedi seansta yüzde 17 yükselen gümüş, Fed’in olası faiz indirimi ve küresel arz daralmasının etkisiyle rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.
Piyasalarda, yeni Fed başkanının göreve başlaması ve bu ay açıklanması beklenen gecikmiş ABD ekonomik verilerinin gevşeme yönlü çağrıları artıracağı öngörülüyor. Bu tablo, Jerome Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona ermesinin ardından faiz indirimlerinin hızlanabileceği beklentisini fiyatlara yansıtıyor.
Kısa vadede piyasalar, Fed’in bu ayki toplantısında faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Daha düşük faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller için genellikle destekleyici bir ortam yaratıyor.