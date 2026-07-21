Gümüş yatırımcısı tetikte: Yeni senaryo şekillendi

Gümüş piyasası son günlerde denge arayışını sürdürse de yükseliş denemeleri kalıcı olamıyor. Geçtimiz haftayı yüzde 6,6 değer kaybıyla kapatan ons gümüş bugün yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydederek 58,70 dolara, gram gümüş ise 89,56 TL'ye yükseldi.

Güçlü dolar baskısı sürüyor

Ancak analistlere göre dolardaki yükseliş ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, gümüş üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyonun yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceği görüşünü destekliyor.

Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan gümüş ve altın için olumsuz bir tablo oluşturuyor. Bu durum da fiyatların her yükselişinde satışların yeniden güçlenmesine neden oluyor.

Teknik göstergeler temkinli sinyal veriyor

Piyasadaki son fiyat hareketleri de yatırımcıların yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Analistler, gümüş piyasasının şu anda iki farklı dinamiğin etkisi altında olduğunu belirtirken değerlendirmelere göre mevcut tabloda aşağı yönlü riskler daha güçlü görünse de jeopolitik gelişmelerin dengeleri hızla değiştirebileceği ifade ediliyor.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi veya ABD'de faiz beklentilerinin zayıflaması halinde dolar üzerindeki baskının azalabileceği, bunun da gümüş fiyatlarına destek sağlayabileceği öngörülüyor.

Kritik seviye 57 dolar

Öte yandan analistler, kısa vadede 57 dolar seviyesini en önemli destek noktası olarak görüyor. Analistlere göre bu seviyenin korunması halinde gümüşte yatay seyir devam edebilir. Ancak 57 doların altına inilmesi durumunda satış baskısının hızlanabileceği ve fiyatlarda daha belirgin bir geri çekilmenin başlayabileceği değerlendiriliyor.