Gümüşte kritik eşik: Ateşkes talebi zayıflattı, satışlar geldi

Gümüş fiyatları 9 Nisan 2026 itibarıyla ons başına 73,50-74,50 dolar aralığında dar bir bantta işlem görüyor. Haftanın başında yaşanan sert yükselişin ardından piyasada kâr satışları öne çıkarken, ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes fiyatların yönünü belirleyen ana faktör haline geldi.

ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkes, petrol fiyatlarını aşağı çekerken güvenli liman talebini de sınırladı. Bu gelişme, gümüşte yüzde 5-6’lık yükseliş sonrası yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesine neden oldu. Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliklerin devam etmesi, fiyatların sert şekilde gerilemesini engelliyor.

Sanayi talebi ve arz açığı destekliyor

Gümüş, yalnızca bir değerli metal değil aynı zamanda güçlü bir sanayi girdisi olarak öne çıkıyor. Güneş enerjisi, elektronik ve sağlık sektörlerinden gelen talep, fiyatları destekleyen önemli bir unsur. Ayrıca küresel arz açığı ve düşük stok seviyeleri, gümüşün uzun vadeli yükseliş potansiyelini canlı tutuyor. Yıllık bazda fiyatların yüzde 130’un üzerinde artış göstermesi de bu güçlü temel dinamikleri yansıtıyor.

Teknik görünüm kararsız ama kritik seviyeler net

Teknik analizde gümüşün yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü görülüyor. 75,50 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 78,80 ve 83,76 dolar hedefleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 73,24-72,10 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak izleniyor. 72 doların altına sarkılması durumunda 67 dolar seviyelerine kadar geri çekilme riski bulunuyor.

Piyasanın yönü üç faktöre bağlı

Gümüş fiyatlarının önümüzdeki süreçteki yönü; ABD enflasyon verileri, Fed’in faiz politikası ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere bağlı olacak. Analistler kısa vadede yatay bir seyir öngörürken, uzun vadede arz sıkıntısı ve sanayi talebinin etkisiyle yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirtiyor. Mevcut tablo, gümüşte yeni bir kırılmanın kapıda olabileceğine işaret ediyor.