Gümüşte sert düzeltme: Kâr satışları hızlandı

ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yumuşaması, ABD hükümetinin kapanma riskinin azalması ve güçlü şirket bilançoları, yatırımcıları yeniden riskli varlıklara yöneltti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile “adil bir ticaret anlaşması” hedefi açıklaması da piyasalarda pozitif hava yarattı.

Yatırımcılar şimdi, gelecek hafta beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi öncesinde cuma günü açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

Londra gümüş piyasasında geçen hafta yaşanan likidite sıkışıklığı, küresel ölçekte fiziksel arz sıkıntısı yaratmış, Hindistan’dan gelen güçlü talep de fiyatları rekor seviyelere taşımıştı.

Piyasalarda son durum

Haftaya 52,55 dolardan başlayan ons gümüş, gün içinde 49,20 dolara kadar geriledi. Günün en yüksek seviyesi 52,62 dolar olurken, son işlemler 49,56 dolar civarında gerçekleşti.

Yurt içinde gram gümüş ise güne 70,96 liradan başladı. Gün içinde 66,53 ile 71,06 lira arasında dalgalanan fiyat, şu sıralar 67,08 liradan işlem görüyor.