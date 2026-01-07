HSBC gümüş tahminlerini yukarı yönlü revize etti

HSBC, gümüş piyasasına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, 2026 yılı için ons başına ortalama gümüş fiyatı tahminini 44,50 dolardan 68,25 dolara yükseltirken, 2027 yılı öngörüsünü ise 40 dolardan 57 dolara çıkardı.

HSBC analizinde, revizyonun temel gerekçeleri arasında ABD dolarındaki zayıflama ve gümüş piyasasında arz-talep dengesinde oluşan hafif açıklar gösterildi. Bankaya göre gümüş, altın fiyatlarındaki güçlü momentumdan ve küresel belirsizliklerin artırdığı güvenli liman talebinden destek almaya devam ediyor.

Bununla birlikte HSBC, gümüş fiyatlarında oynaklığın sürebileceği uyarısında bulundu. Analizde, mevcut fiyat seviyelerinin zaman zaman “sürdürülebilir olmayan” hareketler gösterebileceği ve dalgalanmaların yatırımcılar açısından risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.