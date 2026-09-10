IEA tahminini değiştirdi: Düşüş beklentisi yerini rekora bıraktı

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel kömür talebine ilişkin düşüş beklentisini değiştirerek bu yıl rekor tüketim öngördü. Ajans, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarındaki belirsizliğin sürmesi halinde talebin 2027'de de artabileceğine işaret etti.

Geçen yılın sonunda kömür talebinin 2026'da sınırlı ölçüde azalacağını ve düşüşün 2030'a kadar süreceğini tahmin eden IEA, talebin güçlü seyrini koruması üzerine beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Ajansın yeni tahminine göre küresel kömür tüketimi, bu yıl yüzde 1,2 artışla 8,94 milyar tona ulaşacak.

LNG sevkiyatlarındaki düşüş kömüre yönelimi artırdı

Raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin kömür piyasasına etkisinin doğalgaz üzerinden gerçekleştiği belirtildi. LNG arzındaki daralmanın doğalgaz fiyatlarını yükselttiğine dikkat çeken IEA, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Orta Doğu ne önemli bir kömür üreticisi ne de tüketicisi olduğu için Hürmüz Boğazı'ndan neredeyse hiç kömür sevkiyatı geçmemesine rağmen boğazdan geçen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarındaki keskin düşüş nedeniyle doğalgaz fiyatlarını yukarı çekerek kömür piyasalarını etkiledi. Bu durum da, gazla çalışan elektrik santralleri ve yedek kömür kapasitesine sahip ülkelerde kömürle elektrik üretimini artırdı"

Elektrik üretiminde doğalgaz yerine kömür kullanımının artması, Çin, Güney Kore ve Japonya'nın yanı sıra Avrupa'da da gözlendi. Bu yıl etkili olan şiddetli El Nino ise soğutma ihtiyacını artırırken Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde hidroelektrik üretimini azalttı.

2027'nin yönünü Hürmüz'deki gelişmeler belirleyecek

Ajans, gelecek yıl kömür talebinin gerileyip gerilemeyeceğini LNG akışlarının seyrine bağladı. Sevkiyatların normale dönmesi durumunda düşüş yaşanabileceğini belirten IEA, aksi senaryoda yeni bir rekorun gündeme gelebileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Hürmüz Boğazı açılır ve LNG akışı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önceki seviyelere geri dönerse, küresel kömür talebi gelecek yıl düşebilir. Aksi takdirde, 2027 yılı bir başka rekor yılı olabilir"