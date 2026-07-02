Kahve fiyatları üretim endişeleriyle beş aylık zirveyi aştı

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Kahve fiyatları en büyük üreticiler Brezilya ve Vietnam merkezli hasat endişeleriyle perşembe günü beş aylık zirveye ulaştı. Beyaz şeker ise aynı seansta son dokuz buçuk ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Robusta kahve vadeli kontratları GMT 10.15 itibarıyla yüzde 2.6 değer kazanarak metrik ton başına 3.868 dolara çıktı. İşlemler sırasında kontrat beş aylık zirve olan 3.920 dolar seviyesini test etti.

Vietnam'da üretim beklentileri daraldı

Piyasa katılımcıları en büyük robusta üreticisi Vietnam'da 2026-2027 mahsulüne dair beklentilerin zayıfladığını vurguluyor. Düzensiz yağışlar ve aşırı sıcaklar mantar hastalıklarını artırıyor. Vietnam hükümeti perşembe günü ülkenin 2026'nın ilk yarısında kahve ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 artışla 1.1 milyon metrik tona taşıdığını bildirdi. Arabica kahve kontratları ise seans içinde 3.1680 dolar ile beş aylık zirveyi görmesinin ardından yüzde 0.2 artışla libre başına 3.1040 dolara yükseldi.

Brezilya ve Avrupa kıtasında iklim şartları zorluyor

İşlemciler en büyük üretici Brezilya'daki hasat gecikmelerinin kahve fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor. Eski mahsul arzındaki daralma fiyatları destekliyor. Diğer taraftan beyaz şeker fiyatı ton başına 490 dolar ile dokuz buçuk aylık zirveyi belirledikten sonra yüzde 0.8 kazançla 486.60 dolara yerleşti. Avrupa Birliği genelindeki sıcak ve kurak havanın üretimi kısıtlayacağı beklentisi piyasayı güçlü tutuyor.

Kakao piyasasında kısa vadeli geri çekilme yaşandı

Avrupa Birliği'nin en büyük şeker üreticisi Fransa'da uzayan kuraklık pancar verimini tehdit ediyor. Üreticiler kilit pancar bölgelerinde önümüzdeki iki hafta boyunca yağış beklemiyor. Ham şeker fiyatı yüzde 0.1 artışla libre başına 15 sente ulaştı. Kakao piyasasında ise Londra kakao vadeli işlemleri yüzde 0.65 düşüşle ton başına 3.792 sterline geriledi.

Fiyat artışları ivme kaybetti

Analistler fiyatlardaki son yükselişin geçici olarak durduğunu ifade ediyor. En büyük üretici Fildişi Sahili'nde yaklaşan 2026-2027 sezonunda düşük üretim beklentisi piyasayı alttan desteklemeyi sürdürüyor. Kahve fiyatları tarafındaki yükselişe karşın New York kakao vadeli işlemleri yüzde 0.3 kayıpla ton başına 5.079 dolara indi.