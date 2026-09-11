Karadeniz'deki saldırılar hesapları değiştirdi: Mısır fiyatları zirveye yakın

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Küresel arzın daralabileceğine yönelik kaygılar, mısır fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor.

Chicago'da işlem gören mısır vadeli kontratları, kile başına 5,1 doların üzerinde seyrederek 2023 ortasından bu yana ulaşılan en yüksek düzeylere yakın seyrini korudu.

Ukrayna'daki aksaklıklar alıcıları alternatiflere yöneltti

Rusya'nın Karadeniz limanlarına düzenlediği saldırılar, Ukrayna'nın ihracatını aksatarak küresel mısır ticaretinde tedarik rotalarının değişmesine yol açtı.

Fiyatlardaki yükselişi destekleyen bu gelişmeyle birlikte alıcıların alternatif kaynaklara yönelmesi, Arjantin'in ihracatında rekor beklentisini öne çıkardı.

Ülkenin 71,7 milyon tonluk rekor hasadının desteğiyle ağustos ve eylül aylarında toplam yaklaşık 10 milyon ton mısır ihraç etmesi bekleniyor. Bu miktar, söz konusu dönemin ortalama ihracatının üç katından fazlasına karşılık geliyor.

USDA raporu bekleniyor

ABD'nin mısır üretimi, verimlilik ve dönem sonu stoklarına ilişkin tahminlerde yapılabilecek güncellemelerin fiyatların yönünde belirleyici olması beklenirken piyasalarda dikkatler, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) bugün açıklayacağı arz-talep raporuna çevrildi.