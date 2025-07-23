Küresel çinko piyasası mayıs ayında açık verdi
Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu’nun (ILZSG) yayımladığı verilere göre, küresel çinko piyasası Mayıs 2025’te 44.100 ton açık verdi. Nisan ayında ise piyasada 17 bin 300 tonluk bir arz fazlası kaydedilmişti.
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Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu'nun açıkladığı verilere göre, küresel çinko piyasası Nisan ayındaki 17.300 tondan fazladan Mayıs ayında 44 bin 100 ton açığa yöneldi.
2025 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 214 bin tonluk fazlaya kıyasla, 88 bin tonluk bir küresel fazlalık vardı.
Verilere göre mayıs üretim 1 milyon 116,4 bin ton olurken tüketim 1 milyon 160,5 bin ton oldu.