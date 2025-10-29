Küresel emtia fiyatlarında 6 yılın en düşük seviyesi

Dünya Bankası’nın son raporuna göre, küresel emtia fiyatları 2025’te yüzde 7, 2026’da ise yüzde 0,3 oranında gerileyecek.

Kakao fiyatı da düşecek

Dünya Bankası, küresel sığır eti fiyatlarının geçen yıl yüzde 14 arttığını, kakao çekirdeklerinin ise bu yıl yüzde 9 değer kazandığını ve küresel arzın iyileşmesiyle önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 6 düşüşe geçeceğini açıkladı.

En büyük düşüş pirinç, buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerinde yaşanıyor. Pirinç fiyatları, 2017’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Enerji ve ham petrolde arz fazlası

Petrol fiyatlarının da düşmesiyle enerji piyasaları küresel ekonomiyi dengelemeye başladı. Brent petrolün varil fiyatının 65 dolardan 60 dolara inmesi bekleniyor.

Dünya Bankası, enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 12, 2026’da ise yüzde 10 daha azalacağını öngörüyor.

Bu durumun, küresel enflasyonu gelecek yıl 0,2 puan aşağı çekeceği tahmin ediliyor. Ancak rapor, OPEC’in yüksek üretimi ve Çin’deki talep yavaşlamasının fiyatlarda daha fazla düşüş riski taşıdığını belirtiyor.

Altın ve gümüş rekor kırıyor

Buna karşın değerli metaller piyasasında yükseliş sürüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelince fiyatlar yıl içinde yüzde 42 arttı. Gümüşte artış yüzde 34, platinde yüzde 29 olarak kaydedildi.

Dünya Bankası ayrıca yapay zekâ veri merkezlerinin artmasının enerji ve metal fiyatlarında orta vadede yeni bir baskı yaratabileceği uyarısında bulundu.