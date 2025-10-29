Lityum fiyatları son iki ayın zirvesinde

Lityum karbonat fiyatları, Çin hükümetinin elektrikli araç (EV) ve enerji depolama sistemleri için yeni teşvikler açıklamasının ardından yükselişe geçti ve tonu 79 bin yuan'a (467 bin TL) çıktı

Pekin yönetimi, enerji depolama altyapısına yönelik tazminat mekanizmaları getirdi ve şarj kapasitesini 2027’ye kadar iki katına çıkararak 180 gigawatt seviyesine yükseltmeyi planladığını duyurdu.

Üretim arttı, stoklar azaldı

Çin’de yeni enerji araçlarının üretimi eylülde yıllık %20,3 artarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, lityum talebini desteklerken, sektör verilerine göre lityum stokları üst üste üçüncü hafta azaldı.

Buna karşın, arzın görece yüksek seyretmesi fiyatların ağustosta görülen bir yıllık zirveyi aşmasını engelledi.

Yetkililerin, Çinli pil devi CATL’nin Jiangxi’deki madeninde üretimi yeniden başlatmak için rezerv raporlarını onaylaması, lityum arzını artıracak ve fiyat artışını sınırlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.