Ne altın ne gümüş! Dev banka bu metalde tahminini sert yükseltti

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Değerli metaller piyasasında paladyuma ilişkin beklentiler değişiyor.

İsviçreli banka UBS, piyasadaki arzın beklenenden daha sınırlı kalması üzerine 2026 sonu ve 2027'nin ilk yarısına ilişkin paladyum fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, Aralık 2026 ve Mart 2027 tahminlerini ons başına 200 dolar, Haziran 2027 tahminini ise 100 dolar artırdı. Paladyumun son dönemde UBS'in beklentilerinden daha güçlü performans göstermesi de revizyonda etkili oldu.

Küresel paladyum talebi 2025'te yalnızca sınırlı ölçüde gerilerken, 2026 boyunca büyük ölçüde istikrarlı kalması bekleniyor.

Hibrit araçlar talebi canlı tutuyor

Paladyum talebini destekleyen başlıca unsurlardan biri otomotiv sektöründeki dönüşümün beklenenden daha yavaş ilerlemesi oldu. İçten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli modellere geçişin öngörülen hızda gerçekleşmemesi, paladyum kullanımının da güçlü kalmasını sağlıyor.

Özellikle ABD, Brezilya ve Asya'nın bazı bölgelerinde hibrit araçlara yönelik ilginin artması, katalitik konvertörlerde kullanılan paladyuma olan talebi destekliyor.

Paladyumun platine göre daha ucuz hale gelmesi de otomobil üreticileri açısından bu metali yeniden daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Buna karşın UBS, uzun vadeli görünüm konusunda temkinli. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve içten yanmalı motorlu araç üretiminin zamanla azalması nedeniyle paladyum talebinin uzun vadede gerilemesi bekleniyor.

Arz tarafında sıkışıklık sürüyor

Talep büyük ölçüde korunurken paladyum üretiminde ise düşüş dikkat çekiyor. Küresel maden üretiminin 2025'teki gerilemenin ardından 2026'da da azalması bekleniyor.

Dünyanın önemli paladyum üreticilerinden Rusya'da cevher kalitesinin düşmesi üretimi olumsuz etkiliyor. Güney Afrika'daki üreticiler ise üretimi artırmak yerine harcamalarını kontrollü tutmaya öncelik veriyor.

Geri dönüşüm yoluyla elde edilen paladyum miktarında artış görülse de bunun maden üretimindeki kaybı tamamen karşılaması beklenmiyor.

UBS, arzın sınırlı kalmasının bu yıl paladyum fiyatlarında yaşanabilecek düşüşleri sınırlayabileceğini öngörüyor.