Ne altın ne gümüş: Üç gündür yükseliyor, fiyatı kritik eşiğin üzerinde

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Demir cevheri, artan navlun maliyetleri ve Çin'de Ulusal Gün tatili öncesinde çelik üreticilerinin stoklarını artıracağı beklentisiyle üçüncü işlem gününü de yükselişle geçirdi.

Dalian ve Singapur borsalarında fiyatlar, seans içinde temmuzdan bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Temmuzdan bu yana en yüksek seviyeler

Çin'in Dalian Emtia Borsasında en fazla işlem gören demir cevheri kontratı, gündüz seansını yüzde 1,17 kazançla ton başına 734,5 yuandan, yaklaşık 109,46 dolardan kapattı. Gün içinde 740 yuana çıkan kontrat, 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Singapur Borsasında ekim vadeli gösterge kontrat ise yüzde 1,06 artışla ton başına 100,6 dolardan işlem gördü. Seans sırasında 101,1 dolara kadar yükselen fiyat, 2 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Böylece demir cevheri, psikolojik öneme sahip 100 dolar eşiğinin üzerinde üst üste ikinci işlem gününde de tutundu.

Navlun maliyetleri ve stok beklentisi fiyatları destekliyor

Analistlere göre ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden artması ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, navlun maliyetlerini yukarı çekerek demir cevheri fiyatlarına destek verdi.

Çin'de eylül ayıyla birlikte çelik talebinin mevsimsel olarak güçleneceği ve üreticilerin ham madde stoklarını artıracağı beklentisi de yükselişte etkili oldu.

Mysteel verileri, talep tarafında sınırlı bir toparlanmaya işaret etti. Demir cevheri tüketiminin göstergelerinden olan ortalama günlük sıcak metal üretimi, iki haftalık gerilemenin ardından 4 Eylül itibarıyla haftalık bazda yüzde 0,1 artarak 2,37 milyon tona çıktı.

Çelik üreticilerinin düşük kâr marjı yükselişi frenliyor

Uzmanlar ise çelik üretimindeki düşük kâr marjlarının demir cevherindeki fiyat artışını sınırladığını belirtti. Demir cevheri ile kömür fiyatlarının farklı yönlerde ilerlediğine dikkat çeken analistler cevherdeki yükseliş ve kömürdeki düşüşe rağmen çelik marjlarının baskı altında kaldığını ifade etti.