Nikel fiyatları yılın en düşük seviyesine geriledi

Nikel piyasasında son günlerin ana başlığı, Endonezya’daki PT Weda Bay Nickel sahasında üretimin yeniden başlaması oldu. Dört aylık duruşun ardından gelen bu adım, yıl boyunca arz kısıtı konuşulan piyasada dengeleri değiştirdi ve satış baskısını güçlendirdi.

Londra Metal Borsası verileri, nikelin eylül başındaki seviyelerinin altına indiğini gösteriyor. Fiyatlama tam anlamıyla sert bir çöküşe işaret etmese de, son günlerde aşağı yönlü eğilimin belirginleşmesi piyasada “arz sıkışması” temasının zayıfladığını ortaya koyuyor.

Weda Bay dönüşü fiyatlamayı değiştirdi

Fransız madencilik grubu Eramet, 10 Eylül’de yaptığı açıklamada PT Weda Bay Nickel’in Endonezya makamlarından alınan izin sonrası yeniden üretime başladığını duyurdu. Şirket, yeniden devreye alma sürecinin kademeli ilerlediğini ve güvenliğin öncelik olduğunu belirtirken, 2026’nın geri kalanı için üretim ve satış hacmine ilişkin güvenilir tahmin vermek için henüz erken olduğunu da vurguladı.

Bu açıklama piyasa açısından kritik bir mesaj taşıyor. Çünkü nikelde son aylarda fiyatı destekleyen en önemli başlıklardan biri, Endonezya’daki üretim kısıtları ve büyük sahalardaki aksamalardı. Weda Bay’in yeniden devreye girmesi, en azından kısa vadede bu riskin bir bölümünün masadan kalktığı algısını yarattı.

Endonezya etkisi nikelde belirleyici olmaya devam ediyor

Küresel nikel piyasasında Endonezya’nın ağırlığı çok yüksek olduğu için buradan gelen her üretim haberi fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Özellikle paslanmaz çelik ve batarya zinciri açısından kritik olan nikelde, arz tarafındaki küçük değişimler bile yatırımcı davranışını hızla değiştirebiliyor.

Bu nedenle piyasada yalnızca “üretim başladı” haberi değil, üretimin ne hızla artacağı, cevher kalitesi ve satış hacminin ne ölçüde toparlanacağı da yakından izleniyor. Şirketin bu konuda henüz net bir hacim öngörüsü paylaşmaması, önümüzdeki günlerde nikel fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğine işaret ediyor.

Sanayi açısından anlamı ne?

Nikeldeki geri çekilme, küresel sanayi metalleri cephesinde maliyet baskısının bir miktar hafiflemesi anlamına gelebilir. Paslanmaz çelikten batarya üretimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan metalde aşağı yönlü hareket, özellikle hammadde maliyetleri üzerinden sanayi şirketleri için izlenmesi gereken bir gelişme niteliği taşıyor.

Buna karşın fiyatlardaki düşüşün kalıcı olup olmayacağı henüz net değil. Eğer Weda Bay’de üretim beklenenden yavaş toparlanır ya da Endonezya kaynaklı yeni kısıtlar gündeme gelirse, nikelde yeniden yukarı yönlü tepki görülebilir. Bu yüzden piyasa, fiyat kadar üretim takvimine de kilitlenmiş durumda.

Gözler yeni üretim takviminde

Kısa vadede nikel piyasasının ana sorusu, Weda Bay’deki yeniden başlangıcın ne kadar güçlü bir üretim artışına dönüşeceği olacak. Eramet’in ilerleyen dönemde 2026 beklentilerini güncelleyeceğini açıklaması, yeni fiyatlamanın da bu tabloya göre şekillenebileceğini gösteriyor.

Özetle, nikelde son düşüş yalnızca günlük fiyat hareketi değil, arz hikâyesindeki değişimin yansıması olarak okunuyor. Piyasa şimdi, üretimdeki toparlanmanın hızını görmeden yeni ve kalıcı bir yön tayin etmek istemiyor.