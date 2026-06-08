Petrol fiyatı neden yükselmedi? SocGen'in 10 maddelik analizi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Brent petrol, Hürmüz Boğazı'nın aylardır fiilen kapalı olmasına rağmen 100 doların altında işlem görüyor. Société Générale (SocGen), küresel ham petrol arzındaki yaklaşık yüzde 14'lük kaybın fiyatlara neden sadece yüzde 30 oranında yansıdığını sorguluyor. Petrol fiyatı yükselişinin sınırlı kalmasını açıklayan 10 maddeyi sıralıyor.

Mart başında jeopolitik durumun bugünkü halini bilen bir yatırımcı, petrol fiyatı yükselişinin bu kadar zayıf kalacağını tahmin edemezdi. Reuters enerji yorumcusu Ron Bousso, piyasadaki en büyük itici güçlerin bilinmeyenler olduğunu belirtiyor. SocGen petrol analizi, bu bilinmeyenleri anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

SocGen petrol analizinde 10 madde arz kaybı ile fiyat artışı arasındaki bağı açıklıyor

SocGen petrol analizine göre, küresel ham arzdaki yüzde 14'lük kayba rağmen fiyatlardaki artışın yalnızca yüzde 30'da kalmasının 10 nedeni bulunuyor:

1. Çin, ham petrol ithalatını şubat ayında günlük yaklaşık 11.7 milyon varil seviyesinden mayıs sonu itibarıyla günlük 9 milyon varilin biraz altına düşürdü. Bu keskin düşüş, petrol fiyatı yükselişinin önündeki en büyük engellerden biri.

2. Yapısal değişimler — yüksek enflasyon ve ücretler, düşen petrol yoğunluğu ve döviz kuru etkileri — bugünkü fiyatları geçmiş döngülere kıyasla çok daha az acı verici hale getiriyor. SocGen petrol analizi, bugün 100 dolarlık varil fiyatının 20 yıl önceki 50-70 dolarlık seviyelere eşdeğer olduğunu hesaplıyor.

3. Petrol tüketicileri, pahalı spot kargolar yerine daha ucuz envanterleri tüketmeyi tercih ediyor. SocGen petrol analizi bu stratejinin doğası gereği geçici olduğunu vurguluyor.

4. Washington yönetiminin mesajlaşması, piyasaları güvence altına alan tutarlı sinyallerle fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlamada kilit rol oynadı. Petrol fiyatı yükselişi bu söylemlerle dengeleniyor.

5. Yüksek oynaklık ve bununla birlikte gelen artan marj maliyetleri, büyük ve uzun pozisyonları daha da caydırıyor. SocGen petrol analizi, Brent vadeli işlemlerindeki açık pozisyonların geçen ağustos ayından bu yana en düşük seviyede olduğunu gösteriyor.

6. Petrol, artık piyasanın baskın anlatısı değil. Yatırımcı ilgisi yapay zeka, hisse senetleri ve makro temalar gibi farklı alanlara parçalanmış durumda. Petrol fiyatı yükselişi bu ilgi dağılmasından olumsuz etkileniyor.

7. Brezilya ve Venezuela'da anlamlı bir arz yanıtı görülüyor. SocGen petrol analizi bu iki ülkedeki üretim artışının küresel arz dengesine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

8. Resmi verilerin gösterdiğinden daha fazla petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor olma ihtimali bulunuyor. Petrol fiyatı yükselişi bu belirsizlikle baskılanıyor.

9. ABD, rekor seviyedeki ham petrol ve ürün ihracatını sürdürerek küresel arzı desteklemeye devam ediyor. SocGen petrol analizi, Washington'ın bu rolünü istikrar sağlayıcı olarak nitelendiriyor.

10. Vadeli işlem eğrisi, uzun vadeli rahatlık sinyali veriyor. Piyasa şu an için büyük bir arz şoku beklemiyor.

Bu 10 madde, petrol fiyatı yükselişinin neden jeopolitik gerilimlerin öngördüğü seviyelere ulaşamadığını özetliyor. SocGen petrol analizi, özellikle Çin talebindeki zayıflık ve ABD'nin güven veren iletişim politikasının fiyatları baskılayan en önemli faktörler olduğunu vurguluyor.