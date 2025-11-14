Petrol fiyatları Ukrayna’nın saldırı haberiyle yükselişe geçti

Petrol fiyatları Ukrayna'nın Rusya petrol deposuna düzenlediği saldırı haberiyle yükseliyor.

Siyah altında fiyatlar Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk Petrol deposuna yaptığı İHA saldırısı sonrasında keskin artış gösterdi.

Saldırı haberi sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş bir ara yüzde 2'nin üzerine kadar çıktı. Halihazırda Brent petrol yüzde 1,6 artışla 64 dolardan, Amerikan petrolü yüzde 1,7 yükselişle 59,7 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de dün açıklanan haftalık DoE verileri ise ham petrol stoklarının 6,45 milyon varille 1,0 milyon varil olan beklentilerin çok üzerinde arttığını göstermişti. Ukrayna'nın gelen saldırısına ilişkin haberi sonrasında haftalık stok verisi piyasa fiyatlamalarında ciddi bir yer alamadı.