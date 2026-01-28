Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Petrol fiyatlarında yukarı hareket sürüyor. ABD’de etkili olan kış fırtınasının ham petrol üretimi ve ihracatını aksatması arz endişelerini artırırken, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler de piyasaya ek destek sağladı.

Brent petrolü yüzde 0,56 artışla varil başına 67,95 dolara yükselirken, ABD tipi Batı Teksas ham petrolü yüzde 0,66 artışla 62,80 dolardan işlem görüşor.

Analistlere ve piyasa katılımcılarına göre, fırtına nedeniyle ABD’de hafta sonu günlük 2 milyon varile kadar üretim kaybı yaşandı. Bu miktar, ülkenin toplam ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geliyor. Enerji altyapısı ve elektrik şebekeleri üzerindeki baskı nedeniyle ABD Körfez Kıyısı’ndan ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının pazar günü tamamen durduğu bildirildi.

Yükselişi destekleyen diğer unsurlar

Piyasalardaki yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise Kazakistan’daki üretim kaybı oldu. Ülkenin en büyük petrol sahası olan Tengiz’de yaşanan yangın ve elektrik kesintisinin ardından üretimin kademeli olarak toparlandığı, ancak 7 Şubat’a kadar normal seviyenin yarısından daha azında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Buna karşın, Kazak petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini taşıyan CPC boru hattı işletmecisi, Karadeniz terminalinde bakım çalışmalarının tamamlandığını ve tam yükleme kapasitesine dönüldüğünü açıkladı.

Jeopolitik cephede ise ABD’ye ait bir uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaşması dikkat çekti. Analistler, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik sert söylemleriyle birlikte bu gelişmenin petrol piyasasında risk algısını yükselttiğini vurguladı.

Öte yandan OPEC ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu müttefiklerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, 1 Şubat’ta yapacağı toplantıda Mart ayı için üretim artışlarına ara vermeyi sürdürmesi bekleniyor. Bu beklenti de kısa vadede fiyatları destekleyen faktörler arasında yer alıyor.