Artan barış umutları Brent fiyatını baskılamaya devam ediyor

Küresel enerji piyasaları haftanın son işlem gününe derin bir belirsizlik atmosferiyle girdi. Asya seansında işlem yapan yatırımcılar Washington ile Tahran arasındaki kritik temasları yakından izliyor. Diplomatik temaslar sonucunda ortaya çıkan iyimserlik petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü sert bir rüzgar estirdi. Haftalık grafikleri inceleyen uzmanlar aylar sonra ilk kez yüzde 10 civarında devasa bir kayıp gözlemliyor.

Amerika ve İran hattında 60 günlük ateşkes taslağı

Küresel piyasaların en önemli göstergesi konumundaki temmuz vadeli Brent kontratları yüzde 0,56 oranında değer kaybetti. Güncel işlemler neticesinde Brent varil başına 92,18 dolar seviyesine kadar gerileyerek petrol fiyatları cephesindeki düşüşü hızlandırdı. Amerika kıtasının temel göstergesi WTI ham petrol vadeli işlemleri ise yüzde 0,92 oranında düşüş yaşadı. Amerikan tipi ham petrol varil başına 88,17 dolar seviyesine inerek piyasadaki zayıf görünümü pekiştirdi.

Yeni bir uzlaşı taslağının ortaya çıkması Ortadoğu eksenindeki tedirginliği büyük oranda hafifletti. Washington ve Tahran yönetimleri kırılgan ateşkesi sürdürmek adına 60 günlük bir uzatma metni üzerinde anlaştı. Müzakereciler mevcut görüşmelerde İran nükleer programını detaylı bir şekilde masaya yatırıyor. Diplomatlar aynı zamanda bölgesel güvenlik meselelerine kalıcı bir çözüm bulmayı hedefliyor.

Hürmüz Boğazı üzerinde jeopolitik risk primi

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için nihai onay makamının yeşil ışık yakması gerekiyor. Trump söz konusu taslağı imzalayarak barış sürecinin nihai kaderini belirleyecek. Masadaki barış ihtimali piyasalardaki acil tedarik sıkıntısı korkularını önemli ölçüde sildi. Enerji varlıkları cephesindeki gevşemeyi doğrudan olumlu diplomasi haberleri destekliyor. Petrol fiyatları içerisindeki jeopolitik risk primi ise yatırımcı maliyetlerinde varlığını koruyor.

Küresel ticaretin can damarı sayılan Hürmüz Boğazı rotasındaki gemi trafiği yatırımcıların ana odağında yer alıyor. Analistler olası bir anlaşmayla bölgedeki sevkiyatların kademeli şekilde normale dönebileceğini öngörüyor. Stratejik su yolundaki gemi geçişleri günümüzde çatışma öncesi seviyelerin oldukça gerisinde seyrediyor ve petrol fiyatları üzerinde belirleyici oluyor. Son işlem seanslarında piyasalar olağanüstü yüksek bir oynaklık oranı sergiledi.

Enflasyon verileri küresel talep beklentisini zayıflatıyor

Medya kuruluşları Amerika ve İran güçleri arasında yeni askeri çatışmalar yaşandığına dair haberler yayımladı. Haberlerin hemen ardından petrol fiyatları kısa süreliğine yukarı yönlü bir sıçrama gerçekleştirdi. Fakat diplomatik iyimserliğin piyasaya yeniden hakim olmasıyla birlikte kazanımların tamamı hızla eridi. Yatırımcılar yalnızca Ortadoğu hattındaki gelişmeleri değil aynı zamanda Amerika ekonomisindeki makroekonomik verileri de değerlendiriyor.

Amerika cephesinden gelen enflasyon verileri fiyat baskılarının piyasada yüksek kalmaya devam ettiğini doğruladı. Beklentileri aşan kişisel tüketim harcamaları enflasyonu piyasayı endişelendiriyor. Yüksek veriler Merkez Bankası yöneticilerinin faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan ana unsurların başında geliyor.

Yetkililer Amerika ekonomisine ait birinci çeyrek büyüme rakamlarında aşağı yönlü bir revizyon açıkladı. Revize edilen veriler Amerikan ekonomisinin yılın ilk aylarında ivme kaybettiğini açıkça gösterdi. Büyüme hızındaki yavaşlama küresel enerji talebine yönelik endişeleri daha da artırdı. Uzmanlar zayıf büyüme rakamlarının petrol fiyatları grafiklerinde uzun vadeli düşüş trendini destekleyebileceğini savunuyor.