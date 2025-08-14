Petrolde arz fazlası, fiyatları baskılayacak
UEA, petrol talebi artış öngörüsünü günlük 20 bin varil aşağı yönlü revize etti. Talep yavaşlarken arzın artmasıyla petrol piyasasında rekor fazla bekleniyor. Rapora göre, günlük stoktaki artış pandemideki ortalamayı aşacak. Bu durum fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturacak.
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel petrol piyasalarında gelecek yıl talep büyümesinin yavaşlamasını bekliyor. Bununla birlikte arzın artması sonucu pazarın rekor düzeyde fazla vermeye hazırlandığını ifade edildi. Dün yayınlanan UEA Petrol Piyasası Raporu’na göre, petrol stokları günlük 2,96 milyon varil artacak ve bu miktar, 2020’deki pandemi yılındaki ortalama artışı bile geride bırakacak.
“Son veriler, büyük ekonomilerde talebin zayıf olduğunu gösteriyor ve tüketici güveni hala düşük olduğundan keskin bir toparlanma uzak görünüyor” denilen raporda, Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ koalisyonunun, durdurulan üretimin yeniden başlatılmasını hızlandırdığı not edildi. UEA raporunda, Amerika kıtası başta olmak üzere, 2026’da OPEC+ dışındaki üretim tahminleri hafif de olsa artırıldı.
Zayıf makroekonomik görünüm etkili oluyor
Ham petrol fiyatları bu yıl OPEC+ grubunun arz artışının etkisiyle yaklaşık yüzde 12 düştü. UEA, küresel petrol tüketiminin Çin, Hindistan ve Brezilya’daki hayal kırıklığı yaratan talep nedeniyle, bu yıl günlük 680 bin varil artacağını ve daha önce tahmin edilen 700 bin varil seviyesinin altında kalacağını bildirdi. Bu, 2019’dan beri en düşük seviye oldu. UEA ayrıca, ülkelerin fosil yakıtlardan elektrikli araçlara yönelmesiyle birlikte küresel petrol talebi büyümesinin bu on yılın sonunda duraklayacağını öngördü.
Petrol Piyasası Raporu’na göre, talebin bu yıl 103 milyon 740 bin varile yükselmesi bekleniyor. Küresel petrol talebindeki artışın bu yıl, büyük ölçüde zayıf makroekonomik görünüm nedeniyle geçen yılki günlük 860 bin varillik artışın altında kalacağı tahmin ediliyor. Talebin OECD bölgesinde önceki yıla göre günlük 80 bin varil azalarak 45 milyon 610 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 760 bin varil artışla 58 milyon 130 bin varil olacağı hesaplanıyor. Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 440 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
OPEC+ dışındaki artış arzı dengeledi
Öte yandan, küresel petrol arzı temmuzda değişmeyerek günlük 105 milyon 640 bin varil seviyesinde kaldı. Bu dönemde, OPEC’in ham petrol arzı günlük yaklaşık 180 bin varil azalarak 33 milyon 860 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 170 bin varil artışla 71 milyon 780 bin varil seviyesine ulaştı.
Rapora göre, OPEC+ üretimindeki günlük 230 bin varillik düşüş, OPEC+ dışı üretimdeki aynı miktardaki artışla dengelendi. Raporda, ABD’nin Hindistan başta olmak üzere Rus ham petrolü alan ülkelere uyguladığı baskıya değinilerek, Avrupa Birliği’nin gelecek yıldan itibaren Rus ham petrolünden rafine edilen petrol ürünlerinin ithalatını yasakladığı anımsatıldı. Ayrıca, farklı yönlerde ilerleyen söz konusu politika değişikliklerinin sonucunu belirlemek için henüz erken olduğu, piyasanın dengelenebilmesi için bir değişikliğin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.
ABD fiyatın 50 dolara düşmesini bekliyor
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Böylece, bu yıl için fiyat tahmini, önceki rapora kıyasla yaklaşık 1,7 dolar düşerek 67,22 dolar olarak güncellendi. EIA’nın “Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre, bir önceki ay varil başına 71 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, ilerleyen aylarda keskin düşüş kaydederek yılın dördüncü çeyreğinde ortalama 58 dolara, 2026’nın başında ise yaklaşık 50 dolara gerileyecek. Söz konusu beklentide OPEC+ ülkelerinin üretim artışlarını hızlandırma kararının ardından küresel petrol stoklarında güçlü artış görüleceği öngörüsü etkili oluyor.
Brent petrolün, 2026’da varil başına ortalama 51 dolardan işlem görmesi ve geçen ay tahmin edilen 58 dolar seviyesinin altında kalması bekleniyor. Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 67,22 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tutar, önceki raporda 68,89 dolar olarak tahmin edilmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 63,58 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.
Söz konusu tutar, geçen ay 65,22 dolar olarak hesaplanmıştı. EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı. Bunun yanı sıra raporda, ABD ham petrol üretiminin, sondaj başına verimlilik artışlarının etkisiyle aralıkta günlük yaklaşık 13,6 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşle, yılın büyük bölümünde devam eden sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetlerindeki yavaşlamanın hızlanacağı aktarılıyor.
Brent fiyatı iki ay sonra 66 doların altında
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda dün 65,64 dolardan işlem gördü. Önceki gün 66,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,83 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varili böylece haziran ayı başından bu yana ilk kez 66 doların altında kaldı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili da dün 62,29 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD’de arz sorununun yaşanmayacağına işaret eden verilerin etkisiyle aşağı yönlü ivmelendi. Öte yandan, ABD’de açıklanan ılımlı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek düşüşü sınırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.
Trump, görüşmeden ateşkes çıkmasını umduğunu belirtirken, “İyi de geçebilir, kötü de geçebilir” ifadelerini kullandı. Analistler, ateşkese yönelik ilerlemenin arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılayabileceğini ancak anlaşmaya varılamama riskinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguluyor. Brent petrolde teknik olarak 72,19 doların direnç, 64,16 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.