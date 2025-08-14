Petrolde arz fazlası, fiyatları baskılayacak  

Uluslararası Enerji Ajan­sı (UEA), küresel petrol piyasalarında gelecek yıl talep büyümesinin yavaşlaması­nı bekliyor. Bununla birlikte ar­zın artması sonucu pazarın rekor düzeyde fazla vermeye hazırlan­dığını ifade edildi. Dün yayınla­nan UEA Petrol Piyasası Rapo­ru’na göre, petrol stokları günlük 2,96 milyon varil artacak ve bu miktar, 2020’deki pandemi yı­lındaki ortalama artışı bile geri­de bırakacak.

“Son veriler, büyük ekonomilerde talebin zayıf oldu­ğunu gösteriyor ve tüketici güve­ni hala düşük olduğundan keskin bir toparlanma uzak görünüyor” denilen raporda, Suudi Arabis­tan liderliğindeki OPEC+ koalis­yonunun, durdurulan üretimin yeniden başlatılmasını hızlan­dırdığı not edildi. UEA raporun­da, Amerika kıtası başta olmak üzere, 2026’da OPEC+ dışındaki üretim tahminleri hafif de olsa artırıldı.

Zayıf makroekonomik görünüm etkili oluyor

Ham petrol fiyatları bu yıl OPEC+ grubunun arz artışının etkisiyle yaklaşık yüzde 12 düş­tü. UEA, küresel petrol tüketi­minin Çin, Hindistan ve Brezil­ya’daki hayal kırıklığı yaratan ta­lep nedeniyle, bu yıl günlük 680 bin varil artacağını ve daha önce tahmin edilen 700 bin varil se­viyesinin altında kalacağını bil­dirdi. Bu, 2019’dan beri en düşük seviye oldu. UEA ayrıca, ülke­lerin fosil yakıtlardan elektrik­li araçlara yönelmesiyle birlikte küresel petrol talebi büyümesi­nin bu on yılın sonunda durakla­yacağını öngördü.

Petrol Piyasa­sı Raporu’na göre, talebin bu yıl 103 milyon 740 bin varile yük­selmesi bekleniyor. Küresel pet­rol talebindeki artışın bu yıl, bü­yük ölçüde zayıf makroekonomik görünüm nedeniyle geçen yılki günlük 860 bin varillik artışın al­tında kalacağı tahmin ediliyor. Talebin OECD bölgesinde ön­ceki yıla göre günlük 80 bin varil azalarak 45 milyon 610 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 760 bin varil artışla 58 milyon 130 bin va­ril olacağı hesaplanıyor. Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 440 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bek­leniyor.

OPEC+ dışındaki artış arzı dengeledi

Öte yandan, küresel petrol arzı temmuzda değişmeyerek günlük 105 milyon 640 bin varil seviye­sinde kaldı. Bu dönemde, OPE­C’in ham petrol arzı günlük yak­laşık 180 bin varil azalarak 33 milyon 860 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üre­timi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 170 bin varil artışla 71 milyon 780 bin varil seviyesi­ne ulaştı.

Rapora göre, OPEC+ üretimindeki günlük 230 bin varillik düşüş, OPEC+ dışı üre­timdeki aynı miktardaki artışla dengelendi. Raporda, ABD’nin Hindistan başta olmak üzere Rus ham petrolü alan ülkelere uygu­ladığı baskıya değinilerek, Avru­pa Birliği’nin gelecek yıldan iti­baren Rus ham petrolünden ra­fine edilen petrol ürünlerinin ithalatını yasakladığı anımsatıl­dı. Ayrıca, farklı yönlerde ilerle­yen söz konusu politika değişik­liklerinin sonucunu belirlemek için henüz erken olduğu, piyasa­nın dengelenebilmesi için bir de­ğişikliğin kaçınılmaz olduğu kay­dedildi.

ABD fiyatın 50 dolara düşmesini bekliyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Böylece, bu yıl için fiyat tahmini, önceki rapora kıyasla yaklaşık 1,7 dolar düşerek 67,22 dolar olarak güncellendi. EIA’nın “Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre, bir önceki ay varil başına 71 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, ilerleyen aylarda keskin düşüş kaydederek yılın dördüncü çeyreğinde ortalama 58 dolara, 2026’nın başında ise yaklaşık 50 dolara gerileyecek. Söz konusu beklentide OPEC+ ülkelerinin üretim artışlarını hızlandırma kararının ardından küresel petrol stoklarında güçlü artış görüleceği öngörüsü etkili oluyor.

Brent petrolün, 2026’da varil başına ortalama 51 dolardan işlem görmesi ve geçen ay tahmin edilen 58 dolar seviyesinin altında kalması bekleniyor. Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 67,22 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tutar, önceki raporda 68,89 dolar olarak tahmin edilmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 63,58 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Söz konusu tutar, geçen ay 65,22 dolar olarak hesaplanmıştı. EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı. Bunun yanı sıra raporda, ABD ham petrol üretiminin, sondaj başına verimlilik artışlarının etkisiyle aralıkta günlük yaklaşık 13,6 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşle, yılın büyük bölümünde devam eden sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetlerindeki yavaşlamanın hızlanacağı aktarılıyor.

Brent fiyatı iki ay sonra 66 doların altında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda dün 65,64 dolardan işlem gördü. Önceki gün 66,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,83 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varili böylece haziran ayı başından bu yana ilk kez 66 doların altında kaldı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili da dün 62,29 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD’de arz sorununun yaşanmayacağına işaret eden verilerin etkisiyle aşağı yönlü ivmelendi. Öte yandan, ABD’de açıklanan ılımlı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek düşüşü sınırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Trump, görüşmeden ateşkes çıkmasını umduğunu belirtirken, “İyi de geçebilir, kötü de geçebilir” ifadelerini kullandı. Analistler, ateşkese yönelik ilerlemenin arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılayabileceğini ancak anlaşmaya varılamama riskinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguluyor. Brent petrolde teknik olarak 72,19 doların direnç, 64,16 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.