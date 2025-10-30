Şekerin tadı kaçtı! 5 yılın en düşük seviyesinde

Küresel emtia piyasasında tarım ürünlerinde dalgalı bir seyir yaşanırken, şeker fiyatları son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD’deki Intercontinental Exchange borsasında işlem gören şekerin libre fiyatı 0,1421 dolara kadar düştü. Bu, Aralık 2020’den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

2024 sonundan bu yana yüzde 25’in üzerinde değer kaybeden şeker, özellikle Brezilya, Tayland ve Hindistan’daki güçlü üretim öngörüleri nedeniyle düşüş eğiliminde. Dünyanın en büyük üreticisi konumundaki Brezilya’da mısır bazlı etanol üretiminin artması, şeker kamışından yapılan etanol üretimini sınırladı ve bu da şeker arzını artırarak fiyatları aşağı çekti.

Küresel arz fazlası beklentisi

Brezilya merkezli danışmanlık şirketi Datagro, gelecek sezon için 1,98 milyon tonluk küresel şeker fazlası beklediğini açıkladı. Ayrıca, zayıflama ilaçlarına artan talep nedeniyle şeker tüketiminde azalma yaşanması da fiyatları olumsuz etkiliyor.

Petrol fiyatlarıyla doğrudan etkiliyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, şeker fiyatlarındaki düşüşte iki faktörün öne çıktığını belirtti: petrol fiyatlarındaki gerileme ve Uzak Doğu’daki yağış artışı.

Ergezen’e göre, “Şeker kamışı etanol üretiminde de kullanıldığı için petrol fiyatları düştüğünde etanol talebi azalıyor; bu da şeker talebini aşağı çekiyor.”

Brezilya’nın yıllık 40 milyon tonluk üretimiyle dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olduğunu hatırlatan Ergezen, yağışların artmasının arz beklentisini yükselttiğini, bunun da fiyatlar üzerinde ilave baskı yarattığını söyledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, yüksek üretim öngörüleri ve küresel talep zayıflığı bir araya gelince, şeker piyasası 5 yılın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlara göre, kısa vadede fiyatlarda kalıcı bir toparlanma beklenmiyor.