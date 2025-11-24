Soya fasulyesi 16 ayın zirvesinden geriledi

Küresel soya fasulyesi piyasasında fiyatlar 18 Kasım’da görülen 11,6 dolarlık zirvenin ardından 11,2 dolar/buşel seviyelerine çekildi. Analistler, bu geri çekilmeyi Çin talebine yönelik belirsizliklerin tetiklediğini belirtiyor. Vadeli işlemlerdeki oynaklık, özellikle ihracat beklentilerindeki risk algısını artırdı.

ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre Çin, geçen hafta ABD’den 1,584 milyon ton soya aldı ve bu, Kasım 2023’ten bu yana haftalık bazda en yüksek hacme işaret etti. Ancak 12 milyon tonluk yıl sonu hedefine ulaşmak için alımların hızlanması gerekiyor. Çin’de yüksek stok seviyeleri, düşük kırma marjları ve Brezilya menşeli ürünlerin fiyat avantajı talep artışını sınırlıyor.

ABD-Brezilya baskı oluşturuyor

ABD’de hasadın yüzde 95’i tamamlandı. Bu oran geçen yılın gerisinde olsa da piyasaya yeterli arz sağlıyor. Brezilya’da bazı bölgelerde kuraklık üretim tahminlerini aşağı çekse de ülkenin yine de rekor üretime ulaşması bekleniyor. Ekimlerin yüzde 70’inin tamamlanmış olması, küresel arzın güçlü seyredeceğine işaret ediyor.