TMO açıkladı: Fındık alım fiyatları belli oldu!

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Karadeniz'de hasat sezonu yaklaşırken üreticilerin beklediği kabuklu fındık alım fiyatları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026-2027 dönemi için uygulayacağı fiyatları ve alım takvimini duyurdu.

Yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 255 lira, levant kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira olarak belirlendi.

Yüksek randımanlı fındığa ilave ödeme

Açıklanan taban fiyatların yanı sıra randımanı yüzde 50'nin üzerinde olan ürünler için ek ödeme yapılacak.

Yüzde 50 randımanın üzerindeki her 1 puanlık artış için Giresun kalite fındığa kilogram başına 5,10 lira, levant kalite ürüne ise 5 lira ilave ücret verilecek.

Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak

TMO, yeni sezon öncesinde teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos 2026'da başlanacak.

Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, "randevu.tmo.gov.tr" internet adresinden veya e-Devlet üzerinden teslimat randevusu oluşturabilecek.

Geçen sezon kilogramı 200 liraydı

TMO'nun 2025-2026 sezonunda uyguladığı kabuklu fındık alım fiyatı, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite ürünlerde kilogram başına 200 lira, levant kalite ürünlerde ise 195 liraydı.

Geçen sezon yüksek randımanlı ürünler için yüzde 50'nin üzerindeki her 1 puanlık artışta Giresun kalite fındığa kilogram başına 4 lira, levant kalite fındığa ise 3,90 lira ek ödeme yapılmıştı.