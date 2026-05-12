Trump barış teklifini reddetti petrol fiyatları 105 dolara ulaştı

Petrol fiyatları, Trump'ın Tahran'dan gelen barış teklifini reddetmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesiyle yükselişini sürdürdü. Brent petrol dünkü işlemlerde %2,9 değer kazandıktan sonra 105 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 99 dolar sınırına yaklaştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını etkiliyor

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ateşkesin "yoğun bakımda" olduğunu belirtmişti. On haftadır süren savaşın sona erdirilmesi için sunulan İran teklifi Trump tarafından tamamen kabul edilemez bulunarak geri çevrildi.

Nisan ayının başından bu yana yürürlükte olan ateşkes, gemilere yönelik son saldırılara rağmen varlığını korumuştu. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması küresel ham petrol, doğal gaz ve yakıt akışını aksatarak enflasyon endişelerini artırıyor.

ABD ve Çin arasındaki enerji diplomasisi yoğunlaşıyor

İran yönetimi, barış teklifi kapsamında ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını ve yaptırımlardan muafiyet sağlamasını talep etmişti. Bloomberg Economics analistleri, tarafların yeniden askeri çatışma aşamasına dönme olasılığının yüksek olduğunu bildirdi. Trump'ın bu hafta Xi Jinping ile yapacağı görüşmede İran konusunun öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünü en büyük alıcı olan Çin'e satan yeni kuruluşlara yönelik yaptırım kararını dün devreye almıştı.

Küresel arzda her hafta 100 milyon varil kayıp yaşanıyor

Saudi Aramco İcra Kurulu Başkanı Amin Nasser, Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı sürece küresel piyasadan haftalık 100 milyon varil arzın çekildiğini açıkladı. Şirket bazı ihracat kanallarını batı limanlarına yönlendirmiş olmasına rağmen yüksek fiyat baskısı devam ediyor.

ABD'de artan akaryakıt fiyatları, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti üzerindeki siyasi baskıyı artırdı. ABD hükümeti, fiyatları kontrol altına almak için stratejik petrol rezervlerinden yeni bir miktar petrolü piyasaya sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik tıkanıklık ve diplomatik kanalların kapanması, küresel enerji maliyetlerini yukarı yönlü baskılayarak yıllık enflasyon hedefleri üzerindeki riskleri artırıyor.