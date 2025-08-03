Trump’ın tarife adımı ve Fed’in kararı emtia piyasalarını sarstı

ABD’de Fed’in temkinli duruşu, Trump’ın gümrük tarifeleri ve zayıf istihdam verisi emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Hafta boyunca yatırımcılar, Fed’in faiz kararına ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandı. Fed, faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Powell’ın “tarifelerin fiyatlara daha belirgin yansımaya başladığını” söylemesi, eylülde faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken doların güçlenmesine yol açtı.

Trump’tan yeni tarife düzenlemesi

Perşembe günü Trump’ın imzaladığı kararname ile bazı ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi getirildi. Bu hamle, ticaret açığını azaltma hedefi taşıyor. Çin ile yürütülen müzakerelerin 90 günlük ara kapsamında devam etmesi ise piyasalardaki tansiyonu sınırlı tuttu.

İstihdam verisiyle dengeler değişti

Cuma günü açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam artışı, 73 bin kişi ile beklentilerin çok altında kaldı. Ayrıca mayıs ve haziran aylarına ilişkin istihdam artış rakamlarının toplamda 258 bin kişi aşağı yönlü revize edilmesi, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın daha derin olduğunu gösterdi. Bu tablo, Fed’in yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Jeopolitik gerilim tırmandı

ABD ile Rusya arasında nükleer silahlar üzerinden artan gerilim de risk algısını kuvvetlendirdi. Trump’ın iki nükleer denizaltıyı konuşlandırma talimatı vermesi, küresel belirsizliği artırdı.

Altın istihdam verisiyle toparlandı

Hafta içinde altın ve gümüş, güçlü dolar ve risk iştahındaki artışla üç haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Ancak zayıf istihdam verisiyle altın haftayı %1 artışla kapattı. Paladyum yüzde 0,8, gümüş yüzde 3, platin ise yüzde 6,2 değer kaybetti.

Bakırda sert düşüş

Trump’ın bakır ürünlerine getirdiği yüzde 50’lik gümrük vergisinin temel girdileri kapsam dışında bırakması sonrası, bakır fiyatları COMEX’te bir günde yüzde 17’den fazla düştü. Haftalık bazda bakır yüzde 23,4 gerilerken; çinko yüzde 3,5, alüminyum yüzde 2,4, kurşun yüzde 2,2 ve nikel yüzde 1,6 kayıp yaşadı.

Petrolde arz baskısı, doğal gazda gevşeme

Petrol piyasasında Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD-AB ticaret anlaşmasının etkisiyle Brent petrol haftalık bazda yüzde 2,5 yükseldi. Ancak istihdam verisi sonrası cuma günü yüzde 3,47 gerileyerek 69,08 dolardan kapandı. Doğal gazda ise ABD-AB enerji işbirliği uzun vadeli arz artışı beklentisiyle fiyatlar yüzde 0,9 düştü.

Tarım emtialarında karışık seyir

Buğdayda Rusya’nın üretim ve ihracat beklentilerinin yükselmesi fiyatları aşağı çekti. Chicago Ticaret Borsası’nda mısır yüzde 2,9 yükselirken, buğday yüzde 4, soya fasulyesi yüzde 3,2, pirinç yüzde 2,9 geriledi. Kahve yüzde 3,8, pamuk yüzde 2,7, şeker yüzde 0,6, kakao ise yüzde 9,7 değer kaybetti.