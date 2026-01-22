Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'te arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025 yılında artış gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, geçen yıl ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,3 artarak 38,1 milyon tona ulaştı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, üretimdeki yükselişte yılın son ayındaki güçlü performansın etkili olduğu vurgulandı. TÇÜD'nin paylaştığı verilere göre, 2025 yılının Aralık ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 3,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kütük üretimi yüzde 16,5 artışla 2,2 milyon tona, slab üretimi ise yüzde 22,1 yükselişle 1,3 milyon tona çıktı.

12 aylık ham çelik üretiminde artış

12 aylık toplamda ise ham çelik üretimi yüzde 3,3 artarak 38,1 milyon tona çıktı. Aynı dönemde kütük üretimi yüzde 6,1 artarken, slab üretiminde yüzde 1,2'lik sınırlı bir düşüş kaydedildi.

Üretimin büyük bölümü elektrik ark ocaklı tesislerde gerçekleştirildi. Buna göre, yıllık ham çelik üretiminin yüzde 72,2'si Elektrik Ark Ocakları, yüzde 27,8'i ise entegre tesisler tarafından yapıldı.