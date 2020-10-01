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1 gram altın ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları güne yükselişle başladı. Bugün altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı 467 lira olurken, çeyrek altın 770 lira seviyelerinden işlem görüyor.

1 gram altın ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün gram altın güne yükselişle başlarken, gram altın fiyatı 467 lira seviyelerinde bulunuyor. İşte 1 Eylül altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI (1 EKİM 2020)

Gram altın

Alış: 467,71
Satış: 467,79

Çeyrek altın

Alış: 752,79
Satış: 770,39

Yarım altın

Alış: 1.500,88
Satış: 1.540,78

Cumhuriyet altını

Alış: 3.123,00
Satış: 3.170,00

Gremse altın

Alış: 7.527,92
Satış: 7.703,92

Ata Altın

Alış: 3.105,27
Satış: 3.185,23

Beşli altın

Alış: 15.244,04
Satış: 15.549,20

İkibuçuk altın

Alış: 7.527,92
Satış: 7.652,09

Ziynet altın

Alış: 3.011,17
Satış: 3.072,15

Bilezik fiyatları

14 Ayar Bilezik Gram/TL: 268,58
18 Ayar Bilezik Gram/TL: 343,97
22 Ayar Bilezik Gram/TL: 429,72

Altın yorumları

Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

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