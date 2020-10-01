1 gram altın ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları
Gram altın fiyatları güne yükselişle başladı. Bugün altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı 467 lira olurken, çeyrek altın 770 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün gram altın güne yükselişle başlarken, gram altın fiyatı 467 lira seviyelerinde bulunuyor. İşte 1 Eylül altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI (1 EKİM 2020)
Gram altın
Alış: 467,71
Satış: 467,79
Çeyrek altın
Alış: 752,79
Satış: 770,39
Yarım altın
Alış: 1.500,88
Satış: 1.540,78
Cumhuriyet altını
Alış: 3.123,00
Satış: 3.170,00
Gremse altın
Alış: 7.527,92
Satış: 7.703,92
Ata Altın
Alış: 3.105,27
Satış: 3.185,23
Beşli altın
Alış: 15.244,04
Satış: 15.549,20
İkibuçuk altın
Alış: 7.527,92
Satış: 7.652,09
Ziynet altın
Alış: 3.011,17
Satış: 3.072,15
Bilezik fiyatları
14 Ayar Bilezik Gram/TL: 268,58
18 Ayar Bilezik Gram/TL: 343,97
22 Ayar Bilezik Gram/TL: 429,72
Altın yorumları
Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.