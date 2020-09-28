1 sterlin ne kadar? Sterlin kaç TL?
İngiliz sterlini yükselişini sürdürüyor. TCMB faiz kararı sonrasında düşüş yaşayan sterlin, tarihi zirvesini görerek 10 liranın üzerine çıktı. Peki 1 sterlin ne kadar?
Geçtiğimiz hafta T.C. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüşe geçen döviz kurlarında yükseliş yeniden başlarken, İngiliz sterlini tarihi zirvesini gördü. Sterlin bu gelişme sonrasında 10 liranın üzerine çıktı. Rekorun ardından 1 sterlin 10,01 TL'den işlem görüyor.
Dolar ve euroda son durum
Sterlin/TL karşısında yükselişine devam ederken, döviz kurlarında genel olarak yükseliş gözlemleniyor. ABD doları 7,81 liradan, euro ise 9,07 liradan işlem görüyor. Yine majör para birimlerinden Japon yeni 7,41 liradan, İsviçre frangı 8,43 liradan, Avustralya doları 5,51 liradan, Kanada doları ise 5,84 liradan işlem görüyor.
Analistlerden döviz yorumu
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.
Merkez Bankası ve BDDK'nın son kararlarının piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, özellikle jeopolitik gelişmelerin risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.