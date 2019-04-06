1 trilyon dolarlık fon 10 ülkeden çıkıyor

06 Nisan 2019

Bir yıllık değerlendirme sürecinin ardından Norveç'in 1 trilyon dolarlık varlık fonu, gelişen piyasa hazine ve özel sektör tahvillerini satma kararı aldı.

Cuma günü Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan karara göre fon; Meksika, Güney Kore, Şili, Çekya, Macaristan, İsrail, Malezya, Polonya, Rusya ve Tayland tahvilleri endeksten çıkaracak.

Söz konusu karar, fonun tahvil portföyünün dolar, euro ve sterlin olmak üzere sadece üç para birimine indirilmesi yönündeki ilk teklif kadar sert değil. Buna göre; yen, Avustralya ve Kanada dolarları ile İsveç Kronu fondaki yerini koruyor.

Öte yandan, fonun tahvil portföyünün yüzde 5'ine kadar gelişen piyasalara yatırım yapma imkanı da korundu.