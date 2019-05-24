10 haftadır ilk kez arttı

24 Mayıs 2019

Yatırımcılar 10 haftadır ilk defa hisse senedi portföylerini artırdı. Hisse portföyünün genelindeki artışa karşılık gelişmekte olan hisse piyasalarından 3.9 milyar dolara yakın çıkış oldu.

Bank of America Merrill Lynch tarafından yayımlanan EPFR verilerine göre, yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin nedeniyle riskten kaçtığı 22 Mayıs'ta sona eren haftada küresel hisse piyasalarına 900 milyon dolar net para girişi oldu.

Ancak yıl başından bu yana yatırımcıların hisse piyasalarından net 135 milyar dolar çektiği göz önüne alındığında para girişinin son derece ufak olduğu görülüyor.

Yatırımcılar gelişmekte olan ülke hisse piyasasından ise 3.9 milyar dolara yakın para çekti. Gelişmekte olan ülke hisse piyasalarından para çıkışı geçen yıl Haziran ayından bu yana en yüksek tutarda gerçekleşti.

Küresel tahvil piyasalarına ise 6.4 milyar dolar tutarında para girişi oldu. Finans piyasalarının çalkantılı olduğu dönemlerde güvenli liman olarak görülen tahvil piyasalarına yıl başından bu yana para girişi 158 milyar doları buldu.

Kaynak: Reuters