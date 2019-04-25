10 milyar dolarlık birleşmeye ret!

25 Nisan 2019

İngiltere'nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ve Asda'nın 7,3 milyar sterlin (10 milyar dolar) değerindeki birleşmesine onay çıkmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), birleşmeye, tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmalarına neden olabileceği gerekçesiyle izin verilmediğini bildirildi.

İki market zinciri birleşme kararını geçen yılın Nisan ayında duyurmuştu.

Asda, ABD'li perakende devi Walmart'ın iştiraki konumunda.

Daha önce Sainbury's'den yapılan açıklamada, her iki perakende zincirine ait mağazaların kapatılmayacağı ve işten çıkarma olmayacağı belirtilmişti.

Ayrıca Asda'nın sahibi Wallmart'ın, yeni kurulacak şirkette yüzde 42 hissesi olacağı bildirilmişti.

Birleşme ile Sainsbury's, toplam 2800 mağaza ile İngiltere süpermarket pazarının yüzde 31,4'lük kısmını tek başına kontrol eder duruma gelecekti.

Kaynak: AA