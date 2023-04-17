10 şirketin halka arzından ne kadar toplandı?

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin ge­lişmeleri “Verilerle Sermaye Pi­yasaları 2023 1. Çeyrek Panora­ması” adlı videoda duyurdu. Bu­na göre, toplam menkul kıymet değeri ilk çeyrekte 6,8 trilyon li­radan 6,9 trilyon liraya çıkarken, ilk çeyrekte açılan hesap sayısı 2 milyon 157 bin 74 oldu. Ocak, 2023’te 964 bin 522 ile en çok he­sabın açıldığı ay olarak dikkati çekti.

Bakiyeli yatırımcı sayısı ilgili dönemde 7 milyon 175 bin 961’e çıkarken, pay piyasalarındaki 4 milyon 245 bin 318 yatırımcının portföy değeri 5,4 trilyon lira ol­du. Bu yıl sicil numarası alan ye­ni yatırımcı sayısı 453 bin 948 olurken, en çok yeni yatırımcı 189 bin 636’yla 21-40 yaş gru­bu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırım­cı sayısı da 111 bin 687 kişi ola­rak açıklandı.

Kurumsal yeni ya­tırımcıların sayısı ise 8 bin 674 olarak kayıtlara geçti. 2023’ün ilk çeyreğinde yatırım fonları­nın portföy değeri 932,5 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sa­yısı da 3 milyon 711 bin 863’e çık­tı. Aynı dönemde, 250 şirketin toplam ihraç ettikleri borçlanma araçlarının nominal değeri 129 milyar lirayı buldu. Bu şirketle­rin 61’i reel sektör, 189’u da diğer ihraççı şirketlerden oluştu. Kit­lesel Fonlama Sistemi’ne katılan 17 bin 898 yatırımcının toplam portföy değeri 308 milyon 938 bin 463 lira oldu.