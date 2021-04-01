10 yabancı kuruma 26,4 milyon TL açığa satış cezası
1 Temmuz'da açığa satış kuralını ihlal eden 10 yabancı yatırım kuruluşuna toplam 26,4 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Temmuz 2020'de açığa satış yasağına uymayan 10 yabancı kuruluşa toplam 26 milyon 352 bin 711 TL para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kurul, verilen satım emrinin açığa satış olduğunun, emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması gerekçesiyle 10 yabancı yatırım kuruluşuna idari para cezası uyguladı.
Para cezası uygulanan şirketler şöyle: Credit Suisse Securities Europe Limited, Barclays Capital Securities Limited, Merrill Lynch (BofA) International, Wood and Company Financial Services AS, J.P. Morgan Securities PLC, Goldman Sachs International, Moon Capital Master Fund, Renaissance Capital Limited, UBS AG London Branch, HSBC Bank PLC2