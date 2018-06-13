10 yılık gösterge faiz rekor kırdı

13 Haziran 2018

TL varlıklara yönelik risk iştahındaki azalış devam ediyor. TL, dolar karşısında yüzde 1 değer kaybederken, gösterge faizlerde tırmanış etkili.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları öncesinde, yurtiçi tahvil faizlerinde yükselişin sürdüğü gözleniyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası yüzde 14.95'e kadar gerileyen ve bu seviyeden yönünü yukarı çeviren 10 yıllık gösterge tahvil faizi, bugün yüzde 16'yı aşarak rekor kırdı. 10 yıllık gösterge faiz yüzde 16.12 seviyesine kadar yükseldi.

Dün yüzde 18.9 seviyesinde yer alan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün yüzde 19.12’ye kadar çıktı.

Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararında politika faizini 25 baz puan yükselteceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yatırımcılar mart ayından sonra yapılacak olan yılın bu ikinci faiz artırımından ziyade, ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesi beklenen önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaşmanın nasıl bir şekil alacağı hakkında ipuçlarına odaklanıyorlar.

Uzmanlar Fed'in bu yıl faizleri kaç defa artıracağı ve ekonomik büyümeyle uyumlu uzun vadeli faiz oranı hakkında Fed yetkililerinin yapacağı tahminlerin yakından izleneceğini ifade ediyorlar.

Dolar/TL, Fed öncesi 4.65'i gördü