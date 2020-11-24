10 yıllık tahvil ihracına iki katını aşan talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün oldukça bereketli bir gün geçirdi. Ağustos 2018’den bu yana çıkmadığı 10 yıllık tahvil ilk ihracında iki katını aşan bir taleple karşı karşıya kalan Hazine, dolar cinsi tahvil ihracında ise yine büyük bir yabancı ilgisini yakaladı. 10 yıllık tahvil ihracı ihalesine 3 milyar 485 milyon lira talep gelirken net 1 milyar 497 milyon liralık satış yapıldı. İhale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerle kamu kurumlarına ve bankalara yapılan 2 milyar 85 milyon liralık satışla birlikte 10 yıllık tahvil ihalesinde toplam satış 3 milyar 582 milyon lira oldu. Yine dünkü 7 yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde ise 1 milyar 38 milyon liralık satış yapıldı. Toplam iki ihaledeki satış ise 5 milyar 645 milyon liraya ulaştı. Analistler 10 yıllık tahvil ihalesine ilginin ve sonucun oldukça başarılı olduğunu dile getirirken Eurobond ihracıyla birlikte yabancı ilgisinin olumlu olduğunu vurguladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 2 milyar 535,6 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 3 milyar 110 milyon TL net rot satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 5 milyar 645,6 milyon TL 'ye ulaştı.

Kamuya ve bankalara 3.1 milyar lira satış

Değişken faizli tahvil ihalesinde net 1 milyar 38,6 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 714 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 47 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 98.814 TL, ortalama fiyat 99.195 TL, dönemsel faiz yüzde 6.86 oldu. İhale öncesinde kamuya 25 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar TL net satış yapıldı. Sabit kuponlu 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde net 1 milyar 497 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 485,3 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 519,6 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 98.110 TL, ortalama fiyat 95.508 TL, ortalama basit faiz yüzde 11,96, ortalama bileşik faiz yüzde 12,32 oldu. İhale öncesinde ise kamuya 1 milyar 85 milyon, piyasa yapıcılarına 1 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 909 milyon TL oldu.

Dolar cinsinden tahvil ihracı

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi. İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 6,25 civarında belirlendi. Hazine bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyordu. Bu ihraç öncesi hedefin 6.5 milyar doları gerçekleştirilmişti. Hazine şubat ayında 5 ve 10 yıl vadeli 2 ihraçla 4 milyar dolar, ekimde ise 2.5 milyar dolar borçlanmıştı.