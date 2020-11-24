10 yıllık tahvil ihracında ortalama faiz yüzde 12,32 oldu

Merkez Bankasının 475 baz puan faiz artırımının ardından 10 yıllık tahvil ihalesi ilk kez gerçekleştirildi. Hazine, bugün gerçekleştirdiği iki ihalede 7 yıl (2.548 Gün) vadeli değişken faizli ve 10 yıl(3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç edildi. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 110 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 5 milyar 645,6 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine yeni gösterge olacak 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sundu. Böylece, 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihale gerçekleştirilmiş oldu ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzandu. . Hazine en son 2018 Temmuz ayında 10 yıllık sabit kuponlu, bir sonraki ay ise TÜFE'ye endeksli ihaleler düzenlemişti.

10 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 12,32 oldu

10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 497 milyon TL olurken satışların nominal tutarı 1 milyar 519,6 milyon TL oldu. İhalede ortalama faiz yüzde 12,32 olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Kasım 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Kasım 2030 tarihinde yapılacak. Tahvil 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli olacak.

Tahvilin kupon tarihleri:



1. Kupon 26.05.2021

2. Kupon 24.11.2021

3. Kupon 25.05.2022

4. Kupon 23.11.2022

5. Kupon 24.05.2023

6. Kupon 22.11.2023

7. Kupon 22.05.2024

8. Kupon 20.11.2024

9. Kupon 21.05.2025

10. Kupon 19.11.2025

11. Kupon 20.05.2026

12. Kupon 18.11.2026

13. Kupon 19.05.2027

14. Kupon 17.11.2027

15. Kupon 17.05.2028

16. Kupon 15.11.2028

17. Kupon 16.05.2029

18. Kupon 14.11.2029

19. Kupon 15.05.2030

20. Kupon 13.11.2030

Değişken faizli ihae toplam satış 1,4 milyar lira

1 milyar 38,6 milyon TL net satış gerçekleştirilen ihalede değişken faizli ihalede dönemsel faiz en düşük yüzde 6,78, ortalama yüzde 6,86, en yüksek yüzde 6,90 oldu

İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 17 Kasım 2027'de gerçekleştirilecek.

- Tahvilin kupon tarihleri:

1. Kupon 26.05.2021

2. Kupon 24.11.2021

3. Kupon 25.05.2022

4. Kupon 23.11.2022

5. Kupon 24.05.2023

6. Kupon 22.11.2023

7. Kupon 22.05.2024

8. Kupon 20.11.2024

9. Kupon 21.05.2025

10. Kupon 19.11.2025

11. Kupon 20.05.2026

12. Kupon 18.11.2026

13. Kupon 19.05.2027

14. Kupon 17.11.2027