10 yıllık tahvilin yeniden ihracında bileşik faiz yüzde 12,07

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 4 milyar 413 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 5 milyar 698,5 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte toplam satış tutarı 9 milyar 763 milyon TL'ye ulaştı.

13.12.2023 itfa tarihli, 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği 9 Kasım 20222 valörlü ihalede net 982.4 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 167 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 143 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 85.636 TL, ortalama fiyat 85.949 TL, ortalama basit faiz yüzde 14,91, ortalama bileşik faiz yüzde 14,81 oldu. Kuponsuz devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 600 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 948.5 milyon TL oldu.

10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 3 milyar 430.6 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 5 milyar 300 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 701 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 91.39 TL, ortalama fiyat 92.695 TL, ortalama basit faiz yüzde 11,73, ortalama bileşik faiz yüzde 12,07 oldu. Sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya satış olmadı. Piyasa yapıcılarına 3 milyar 250 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 4 milyar 551 milyon TL oldu.

Hazine 5 ihale daha yapacak

Hazine, iç borçlanma stratejisine göre kasımda31.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 57 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlandı. Hazine bugün 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracı ile 6 ayda bir kira ödemeli 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Kasım ayı borçlanma programı 21 Kasım'daki 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin ilk ihracı ile 22 Kasım'da 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraçlarıyla tamamlanacak.

Hazine ayrıca aralıkta 24.2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 49.4 milyar TL’lik, ocakta 46.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 69.9 milyar TL’lik iç borçlanma öngördü.